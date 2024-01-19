8 أعراض خفية يصدرها جسمك تكشف الإصابة بالنوبة القلبية الصامتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

النوبة القلبية الصامتة هي نوع من النوبات القلبية لا يسبب أي أعراض، إلا أن هناك بعض العلامات غير المرئية التي تشير إلى الإصابة بها.

فيما يلي، نذكر لكم 8 أعراض خفية تكشف إصابتك بالنوبة القلبية الصامتة، وفقًا لموقع "hindustantimes".

- الأعراض:

التعب.

حرقة وآلام المعدة.

عُسر الهضم.

ضيق التنفس.

ألم في الذراع أو الرقبة أو الفك.

الدوخة.

ألم في عضلات الصدر أو الجزء العلوي من الظهر.

ألم الفك.

- المضاعفات:

النوبات القلبية الصامتة خطيرة، وفي بعض الحالات مُميتة، وإذا تُركت دون علاج، يزيد الضرر الذي يلحق بعضلة القلب، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.

- من هم الأشخاص الأكثرعرضة للإصابة؟

النساء الذين تزيد أعمارهم عن 55 سنة.

مرضى السكري.

الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 45 سنة.

مرضى الضغط والكوليسترول المرتفع.

الذين يعانون من السمنة.

المدخنين.

مرض الشريان المحيطي والكلى.

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