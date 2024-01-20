ليلى عبداللطيف: الحب سيدق باب ياسمين عبدالعزيز قريبا.. ولن تظل وحيدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توقعت ليلى عبداللطيف، خبيرة الأبراج اللبنانية، ألا تظل الفنانة ياسمين عبدالعزيز وحيدة بعد طلاقها من الفنان أحمد العوضي، قائلة: «لا أراها أنها تكفي حياتها لوحدها، ولكن أراها في زواج، وبشوف لديها يوما ما طفل، كيف ولماذا العلم عند الله».

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية: «أرى أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز ستتزوج، فهي برج الجدي مثلي، وأشوفها أنها سيكون لديها طفل أو طفلة ممسكة بيديه في المنزل».

ياسمين عبدالعزيز إنسانة حساسة للغاية لا تستطيع العيش دون عاطفة

وعن توقعها بعودة الفنانة ياسمين عبدالعزيز لأحمد العوضي مستقبلا، قالت: «يوما ما وإحساسي يخبرني كلمة واحدة أن الحب سيدق بابها قريبا، لأنها إنسانة حساسة للغاية لا تستطيع أن تعيش دون عاطفة».

وعلقت بسخرية عما يقوله البعض بأنها متصلة بجن لمعرفة الخواطر، قائلة: «هل الجن متفرغ لزيارة بيوت الفانين جميعم ويقولي من ستتزوج ومن ستتطلق؟، هذا عيب، وهذا الحديث لا يصدقه أي عقل، فلا مخططات أو جن أو الماسونية، أن متزوجة ولديها أولاد وحفيد وأصدقاء، «إذا كان هؤلاء رأوا ما يدعيه الناس لكانوا ابتعدوا عني».