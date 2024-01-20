نصائح مهمة للتحصين من الحسد.. 7 علامات تدل عليه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الحسد شعور سلبي يشعر به الإنسان تجاه من يفوقه في شيء ما، وقد يصل الحسد إلى حد القتل، كما حدث في أول جريمة قتل في البشرية، حين قتل قابيل أخيه هابيل بدافع الحسد.

وعادة ما يتواجد الحسد بين الأقارب أو الأخوة أو أصدقاء المهنة الواحدة، وقد يسبب الحسد أزمات صحية ونفسية لمن يتعرض له، لذلك من المهم معرفة علامات الحسد، وكيفية الوقاية منه.

ووفقًا لما أوضحه الشيخ الدكتور عبد الخالق عطيفي، خريج أكاديمية الداعية المعاصر ووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، خلال برنامجه على قناة الناس، فإنه يجب التحصين جيدًا من العين والحسد، وذلك بالأدعية والرقية الشرعية.

فيما أوضحت الدكتورة إيناس علي، الاستشاري النفسي والأسري، أن هناك علامات تدل على أن الشخص مصاب بالحسد، منها: الشعور بالضيق والاكتئاب، والتعب والإرهاق، وكثرة المشاكل الصحية، وتراجع الحالة النفسية.

وقدمت «إيناس» بعض النصائح للتخلص من الحسد، منها: الدعاء والتقرب إلى الله، وقراءة القرآن الكريم، وزيارة الأقارب والأصدقاء، وممارسة الأنشطة التي تبعث على السعادة والراحة.

وفي السطور التالية يوضح «هن» أبرز الأعراض التي يمكن أن يشعر بها المصاب بالحسد، خلال تعاملاته اليومية، وفقًا لتصريحات الخبراء.

صداع مستمر لفترات طويلة

المحسود دائمًا ما يشعر بالصداع، حتى مع خلو الأسباب الطبية، إذ تعمل الطاقة السلبية المتخللة للجسم عن طريق العين، إلى العبث بالطاقة الداخية للجسم.

ثقل في الحركة

من علامات الحسد المباشرة الحركة الثقيلة في عضلات الرأس والكتفين، فإذا شعرت بتلك الأعراض مع خلو الملف الطبي من مثل هذه الأعراض، فأعلم أنك مصاب بالحسد.

سيطرة الحزن والاكتئاب

الشخص المصاب بالحسد يحل عليه الحزن، والانطفاء رغم عدم تواجد سبب واضح للشعور بهذا الحزن، أو الدخول في مرحلة من الاكتئاب، عكس ما يوافق طبيعة الشخص، حيث يكون الشخص متفائل ومقبل على الحياة وعندما تصبه العين يغرق في دوامة حزنه.

تفضيل البقاء في المنزل

المحسود غالبًا ما يمكث وحيدًا بعيدًا عن البشر، فيفضل البقاء في المنزل في كل الفرص المتاحة لفعل ذلك.

اعتزال المجتمع

إحدى علامات الحسد الهروب من التجمعات، وحب العزلة عن البشر، وفي هذه الحالة لا يحب المصاب حتى التواصل مع الأصدقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

التكاسل في إنجاز المهام

يؤثر الحسد على طاقة الشخص فيجعله أكثر كسلًا وخمولًا، لا يقدر على إتمام مهامه البسيطة بسهولة، بجانب تأجيله للمهام الأساسية مما يضر حياة الفرد وتورطه بمشاكل اجتماعية، ولا يفهم لماذا يمر بذلك الشعور، رغم خلو الملف الطبي من مسببات الكسل.

النوم لفترات طويلة

الحسد يؤدي إلى الإرهاق بشكل عام في الجسم، ويجلب النوم للكثير من الوقت مما يؤدي إلى انهيار النظام البيولوجي للجسم، ويؤثر على الحياة الاجتماعية للفرد، ويؤخره عن أداء مهامه.

نصائح للحماية من الحسد

نصحت الدكتور إيناس، بالكتمان على حياتنا الاجتماعية، فلا نجعلها معروضة على المجتمع بشكل مفصل، مؤكدة ضرورة التفكير بإيجابية حتى تتغلب جاذبية الفكر الإيجابي على سلبية طاقة الحسد الموجهة إلى الشخص، بجانب اللجوء إلى الله والدعاء والتضرع له وطلب الحماية منه بشكل مستمر، حتى نتجنب أي إصابة بالطاقات السلبية التي حولنا.