5 خطوات سهلة لعمل الباديكير في البيت.. وداعا لصالونات التجميل

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الذهاب لصالون التجميل أمر مكلف، حيث يتطلب أموالًا طائلة للحصول على أقدام رائعة بواسطة البادي كير، ولكن يمكنكِ الحصول على قدمين براقتين بأفضل طرق الباديكير، وذلك باتباع خطوات بسيطة، وباستخدام بعض المنتجات المتوفرة بسهولة، ووفقًا لما جاء بموقع «very well health»، إليكِ طريقة عمل الباديكير في المنزل بسهولة.

إزالة طلاء أظافر القدمين

يفضل استخدام مزيل طلاء خالي من الأسيتون، حتى لا يؤثر على صحة الأظافر، إذ يتسبب في ترقيق سمك الأظافر والتعرض لفطريات الأظافر.

ومن المفضل ألا تضعي طلاء الأظافر بشكل مستمر، لابد من جعل الأظافر تتنفس بعض الوقت حتى لا تتعرض للفطريات، أو تغيير جودتهم مع الوقت.

انقعي قدميك لتتخلصي من الجلد الميت

قبل البدء في وضع أي شيء لابد من ضرورة وضع القدمين لمدة 15 دقيقة في الماء الدافئ، حيث يعمل النقع على فك القشور الجافة، وتليين الطبقات السميكة المتشققة، ما يسهل عملية التخلص منها بواسطة فرشاة القدم التي تستعمليها.

بعد إتمام عملية النقع عليك فورًا التخلص من كل طبقات الجلد الغير صالحة للبقاء، عن طريق استخدام حجر القدم، أوالمبرد، ولكن احترسي من التوغل لطبقات الجلد الصحية، إذ لن يؤدي حدوث إصابة إلى النزيف فقط، بل سينتج عن ذلك التعرض لخطر العدوى.

تقليم الأظافر

قومي بعد عملية التخلص من طبقات الجلد الميت، بتقليم الأظافر وجعلها نظيفة وانزعي الجلد الزائد منها بواسطة القصافة، ولكن بحذر حتى لا تتعرضي لإصابة بالعدوى في بيت الظافر وقد يدعو للعمليات الجراحية، ثم استعملي المبرد الخاص بالأظافر لتدوير زواياهم.

استعمال شمع البارافين

يساعد شمع البارافين على الشعور بنعومة القدمين وترطيبهم بشكل لا يصدق، بالإضافة إلى أن درجة حرارة الشمع الدافئة تعمل على زيادة تدفق الدم، ما يعمل على فتح مسام الجلد، وبالتالي زيادة القدرة على امتصاص البشرة لفوائد الشمع.

وبمجرد أن يبرد الشمع على قدميك عليك لف القدمين بمنشفة؛ حتى تحصلي على نتائج أفضل من التوريد والنعومة.

ترطيب القدمين

تعد هذه الخطوة هامة للغاية، حيث إن الترطيب بعد التعرض للحرارة يعمل على الحفاظ على قدمين دون تشقق، كما أن المسام المفتوحة تعمل على امتصاص أكبر استفادة من المرطب المستعمل.

فقط قومي بتدليك أقدامك ومن ثم ارتداء الجوارب، ولف الأقدام بكيس بلاستيكي لمدة ساعة، حيث تعمل هذه الخطوة على سد المسام وتوريد القدمين.