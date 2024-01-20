من أنفاسك .. جهاز يكشف الأطعمة الضارة على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - تمكنت شركة إيرلندية من تطوير جهاز صغير، يكشف الأطعمة الضارة على الصحة من خلال التنفس، عن طريق كشف نسب الهيدروجين والميثان الموجود في نفس كل شخص، وفقًا لما ذكرته صحيفة dailymail البريطانية.

الجهاز الجديد يحمل اسم AIRE2 من إنتاج شركة FoodMarble ومقرها دبلن وبسعر 252 دولار، وتقول الشركة إنه يساعد مرضى متلازمة القولون العصبي والأشخاص الذين يعانون من آلام البطن أو الانتفاخ أو الإسهال، نقلا عن موقع 24.

فحص كمية الهيدروجين والميثان

ويتم إنتاج الهدروجين والميثان بكثرة عن طريق الأمعاء عندما تكافح من أجل هضم بعض السكريات الطبيعية، مثل اللاكتوز والفركتوز والسوربيتول.

ونتيجة لذلك، يمكن للجهاز تحديد ما إذا كان الطعام الذي تناوله المستخدم للتو يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

ومع ذلك، حذر الخبراء من أن مستوى هذه الغازات في أنفاسك وحده قد لا يكشف الصورة الكاملة لمشاكل البطن، ونصحوا المرضى بمراجعة طبيبهم العام لمعرفة السبب وراء الأعراض.

وابتكر أنغوس شورت الرئيس التنفيذي للشركة الجهاز بعد أن شاهد أعراض القولون العصبي المنهكة التي تعاني منها زوجته غريس، مما جعل من الصعب عليها مغادرة المنزل.

كيف يعمل الجهاز؟

يطلب من المستخدمين التنفس في AIRE2 من خلال ثقب صغير على حافة الجهاز لما يصل إلى 10 مرات في اليوم، مع تسجيل ما تناولوه وأية أعراض في البطن.

ويقوم الجهاز بعد ذلك بإرسال درجة من صفر (منخفض) إلى 10 (مرتفع) إلى هاتف المستخدم المحمول لكل من مستويات الهيدروجين والميثان.

ويتم إنتاج الهيدروجين عن طريق الأمعاء أثناء التخمر، عندما تقوم الأمعاء بتكسير الطعام الذي لم يتم امتصاصه بالكامل في المعدة أو الأمعاء الدقيقة، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ وألم في البطن.

ويتم إنتاج الميثان أيضاً ويمكن أن يسبب الإمساك.

وقد يشير ارتفاع مستوى الهيدروجين إلى وجود فرط نمو لبكتيريا معوية صغيرة أو أن الجسم يكافح من أجل هضم الكربوهيدرات والسكريات، في حين أن النتيجة المنخفضة تعني أن أمعاءك ليست على ما يرام.

ويتم تسجيل درجات عالية بالنسبة لإشارات الميثان عندما يوجد فرط في نمو الميثانوجين المعوي الذي يمكن أن يسبب تباطؤ عملية الهضم والإمساك، في حين أن الدرجات المنخفضة هي علامة على أن القناة الهضمية تهضم الطعام بكفاءة.

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