عبير فؤاد تفجر مفاجأة بتوقعاتها عن هنا الزاهد.. ماذا يحدث بعد الانفصال؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعد الفنانة هنا الزاهد من أكثر الفنانات حظًا لهذا العام، على المستوى المهني والعاطفي، وستخطو خطوات مهمة تجاه عملها، بالقيام بأعمال قيمة، ستجعلها في مكانة فنية مهمة، إلا أن هناك نصيحة مهمة يجب أن تركز عليها جيدًا، حسبما توقعات لها عبير فؤاد، خبيرة الأبراج.

تتوقع خبيرة الأبراج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ارتباط الفنانة هنا الزاهد، بعد انفصالها من الفنان أحمد فهمي العام الماضي، إذ لديها القدرة على الخروج من أزمتها الأخيرة، والصراع النفسي الذي عاشته في الفترة الماضية: «عندها ارتباط جديد إن شاء الله السنة دي، وهي من الفنانات الأكثر حظًا في الفترة الجاية».

عاشت الفنانة هنا الزاهد صراعات نفسية

مرّت الفنانة هنا الزاهد، بظروف عصيبة، بعد انفصالها من الفنان أحمد فهمي، وعاشت فترة من الصراعات النفسية الداخلية، للتعايش مع الوضع الجديد، لذا كانت تعتبر نفسها من الأسوأ حظًا خلال العام الماضي: «هي طلعت في لقاءات وقالت إن حظها كان سيء جدًا السنة اللي فاتت، ودا صحيح وآخرها أزمة الانفصال».

توقعات الأبراج للفنانة هنا الزاهد خلال هذا العام

ولدت الفنانة هنا الزاهد يوم 5 يناير، وهي من مواليد برج الجدي، ومن المتوقع أن ترتبط خلال هذا العام 2024، بالإضافة إلى أنها ستكون متألقة فنيًا، وستصبح لامعة جدًا ومن أهم نجوم العام الجاري، بحسب عبير فؤاد: «هنا الزاهد السنة دي هتعمل ظهور هايل، وعمل هيرفعها لمكانة فنية كبيرة».

نصيحة الأبراج للفنانة هنا الزاهد

وتوجه الفنانة عبير فؤاد نصيحة مهمة للفنانة هنا الزاهد، بأنّ تتحكم جيدًا في انفعالاتها، لأنها من الشخصيات المتسرعة في إظهار ذلك، فلا يجب أن تترك نفسها للانفعال، وهو ما يقدمه علم الأبراج لها، خلال هذا العام: «تحكم على أي شخص أو موضوع برأيها، أو رأي حد تاني».