7 أنواع لبكاء الأطفال.. فك الشفرة لتفهمي ابنك

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني الأمهات من صعوبة فهم بكاء الأطفال، بسبب أن لكل بكاء معنى مختلفًا، وقد يكون من الصعب على الأم معرفة ما يريده الطفل من بكائه.

وأثبتت الدراسات أن لغة بكاء الأطفال واحدة حول العالم، مما يسهل على الأم تعلمها، ووفقًا لما جاء به دكتور أحمد سلامة، أخصائي طب الأطفال، من تصريحات خاصة لـ«هن»، نوضح لكي أشهر أنواع صرخات الطفل، وأشكاله البكائية، لكي تفهي لغة رضيعك في التعبير.

بكاء الجوع

هذا النوع من البكاء يعتمد على المرحلة التي يكون فيها غذاء الطفل قائمًا على الرضاعة الطبيعية، أو الرضاعة من الزجاجات المشابهة للطريقة الطبيعية «البيبي رونة»، يبدأ هادئً ممزوج بالغضب، ثم ينتقل لدرجة عالية من الجنون البكائي، ليصبح البكاء حينها بصورة أعلى ونغمة أطول.

ونغمة ذلك النوع من البكاء تكون مثل الصافرة، مع قرب اليد من الفم، بجانب أصابع منقبضة، كما يوجه فيها الطفل رأسه قليلًا إلى اتجاه الثدي.

بكاء الشعور بالاتساخ

عندما تكون حفاضة الرضيع متسخة، و ممتلئة بالبلل، تجعله في وضع غير مريح، ما يدفعه للبكاء، ويخبرك عن اتساخ حفاضته بواسطة البكاء بصرخة غاضبة، مرتبطة بالأنف بعض الشيء، تكون بشكل قصير، متبع بصورة بكائية أطول.

بكاء التعب

حين يشعر الطفل بالمرض يعبر عن ذلك من خلال إصدار بكاء ذو نبرة أنينية قصيرة وناعمة، ثم تظل تعلو تدريجيًا، متبعة بالكثير من التنفس.يتكرر هذا النوع من البكاء كثيرًا، إذ يصاب الطفل بالمغص المتكرر، أو اضطرابات بالمعدة، فعندما يشعر الطفل بأي ألم لا يفهمه يبدأ بتلك النغمة من الصراخ.

البكاء المصاحب للمرض

يلجأ الطفل للبكاء عندما يكون مريض للتعبير عن مدى ألمه، فعند إصابة طفلك بانسداد في الأنف أو سيلان الأنف، أو أي مرض موسمي، ستجدسه يبكي بصورة أنين ضعيف ومُتعب، ونجد بين البكاء فترة من الصمت، أي يكون غير متواصل.

بكاء عدم الارتياح

يحدث هذا النوع من البكاء، حين يريد الطفل إخبارك بأنه لا يرغب في البقاء بمكان ما، ويدعوكِ لتغيير موضعه، ويكون عبارة عن مزيج من كل الصرخات السابقة، مصطحبة بحركة مستمرة بين ذراعيك، ولا يهدئون إلا بتغيير مكان تواجدهم.

بكاء الملل

إذا شعر الطفل بالملل فإنه يجذب انتباهك له بواسطة لغته الوحيدة على التعبير وهي البكاء، حيث يبدأ أولًا بالتأوه، وعندما لا تعيريه الاهتمام الذي يريده، يلجأ للصراخ بطريقة مزعجة غاضبة، تتبادل مع الأنين.

بكاء الرغبة في الطعام

في هذه الحالة يكون الطفل عصبيًا وغاضبًا، ويبكي بشكل صراخ شديد متبعًا بتصرفات التعبير عن الضيق، وعادًة ما تكون هذه الحالة بعد الطعام.