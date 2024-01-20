في الذكرى الـ104 لميلاد صاحب «الصوت الباكي».. كم عدد أبناء الشيخ المنشاوي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ 104 أعوام، ولد الشيخ محمد صديق المنشاوي، أحد أشهر القراء في تاريخ مصر والعالم الإسلامي، الذي تتميز تلاوته بجمالها الأخاذ وخشوعها الشديد، حتى لقب بـ«الصوت الباكي».

يروي عالم القراءات الشيخ عبدالحكيم عبداللطيف عن «المنشاوي» قائلاً: قرآنه لا يُمل أبدًا، مهما قرأ القرآن مرتلًا أو مجودًا، تحس بألوان في القراءة ومقامات تتنقل من مقام لمقام مع المحافظة على إتقان القراءة.. كان يقرأ القرآن ابتغاء وجه الله».

إلى جانب تلاوته المميزة، كان «المنشاوي» أبًا لأربعة أبنا، الذين واصلوا مسيرته في تلاوة القرآن الكريم، وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز المعلومات عن الأسرة والأبناء.

كم عدد أبناء الشيخ محمد صديق المنشاوي؟

في الحياة الشخصية، وبحسب المعايشة التي أجرتها «الوطن» في بيت الشيخ الجليل محمد صديق المنشاوي، تزوج مرتين، الأولى أنجبت له 4 أولاد وابنتين، والثانية أنجب منها 5 أولاد و4 بنات، كما توفيت زوجته الثانية سنة 1968م، خلال تأديتهما لفريضة الحج، ليبلغ عدد أبنائه من الزوجتين 15 ابنًا، منهم فاطمة وصلاح ومحمد نور وعمر، وله ابنه اسمها فردوس محمد صديق المنشاوي، والتي توفيت في 21 أبريل 2022، ونعتها نقابة محفظي وقراء القران الكريم بصعيد مصر عبر «فيسبوك» آنذاك.

حب الشيخ المنشاوي للتعليم

وكان صاحب «الصوت الباكي» أو «صوت السماء» الشيخ محمد صديق المنشاوي محبًا للعلم حريصًا على أن تنال فتياته فرصتهن في التعليم كاملة، لا فرق بينهن وبين أشقائهن من الذكور، ورفعت البنات رأس والدهن، فمنهن من أصبحت طبيبة أسنان ومنهن من تعلمت وآثرت أن تصبح ربة منزل باختيارها، وبحسب حفيده محمود السعودي في تصريح سابق لـ«الوطن» فإن الشيخ تمتع بشخصية طيبة حنونة:«أمي كانت دايمًا تقول إنها لما تزوجت من ابنه الأكبر عاشت معاه في نفس البيت، وكان جدي يحبها ودايمًا يتعامل معاها كأنه أبوها مش حماها».

مطربة أمريكية دخلت الإسلام بسبب صوته

كان لـ«صوت السماء» محمد صديق المنشاوي، الذي جاب الأرض شرقًا وغربًا تأثيرًا في حياة مطربة أمريكية قررت دخول الإسلام بعد سماع صوته، الذي لمس قلبها، وهي جينيفر جراوت، التي تحدثت في تصريحات سابقة لـ«هن» عن تعلقها الشديد وتأثرها بالشيخ المنشاوي، وكيف كان سببًا في اعتناقها للدين الإسلامي، عندما سمعته لأول مرة وهو يرتل سورة القمر: «أحسست بارتجاف في جسدي لم أكن أعلم سببه، فقط شعرت بالدفء وظللت أكرر الآية القرآنية الذي كان يقرأها عدة مرات، بفضله دخلت الإسلام بفضل الخشوع وبكائه المنهمر».