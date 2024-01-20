هل هناك تاريخ انتهاء صلاحية للبهارات والتوابل؟ .. إليك الإجابة

محمد اسماعيل - القاهرة - تتواجد التوابل والبهارات بشكل أساسي داخل المطبخ، وعادة ما تستخدم في العديد من الأطعمة لإضافة مذاق مختلفة، ولكن يتساءل البعض هل لها تاريخ انتهاء صلاحية؟



وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن العديد من التوابل، تتوفر بشكل كامل أو مطحون، وتفقد التوابل المطحونة رائحتها ونكهتها بسرعة أكبر، لذلك يُفضّل أن تشتريها بكميات صغيرة، نقلا عن سي أن أن العربية.

وإذا كنت توّد الحصول على أفضل جودة، قم بتخزين التوابل الكاملة في درجة حرارة الغرفة لمدة تتراوح بين عامين و4 أعوام، والتوابل المطحونة لمدة تتراوح بين عامين و3 أعوام.

ويتميز كل نوع من الأعشاب بفوائد عديدة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية.

وعلى سبيل المثال، قد يساعد الثوم، وبذر الكتان، والحلبة، وعشب الليمون، على خفض نسبة الكوليسترول.

ويمكن أن يساعد الثوم، والبصل، والكراث، والنعناع، والريحان، والمريمية، والعديد من الأعشاب الأخرى في الحماية من أمراض السرطان.

وهناك أيضًا العديد من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة، وخاصة القرنفل، والقرفة، والمريمية، والزعتر.



وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أنه لا يوجد علاج لأي نوع من أنواع مرض السكري.

ولكن، يمكن أن تُحسّن بعض الأعشاب والأطعمة من حساسية الفرد للإنسولين ومقاومته.

نصائح للطهي بالأعشاب

وشارك الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" مجموعة من الاقتراحات للطبخ بالأعشاب.

وتشمل ما يلي:

تُستخدم بعض الأعشاب لإضفاء نكهة فقط، ولا يمكن تناولها مباشرة، مثل أوراق الغار.

تتلاشى نكهة الأعشاب مع مرور الوقت، لذلك تَخلّص من الأعشاب المجففة بعد مرور 12 شهرًا.

نكهة الأعشاب المجففة الكاملة، والتي لا تزال أوراقها ملتصقة بسيقانها، أقوى من الأوراق المنفردة التي تباع في عبوات.

بعض الأعشاب أكثر صلابة من غيرها، مثل إكليل الجبل، والبقدونس، وستحتفظ بنكهتها أثناء الطهي.

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