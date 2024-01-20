وصفات بديلة للمعلبة.. ابني جسم طفلك بغذاء صحي

القاهرة - سمر حسين - ماما

الأطعمة المعلبة للأطفال، خيار مناسب للكثير من الأمهات، فهي سريعة التحضير، وسهلة الفتح، وتحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية اللازمة لنمو الطفل، ولكن ما الذي لا تعرفه الأمهات عن هذه الأطعمة؟

في السطور التالية، يوضح الدكتور أحمد سلامة، أخصائي طب الأطفال في تصريحات لـ«هن»، مزايا وعيوب الأطعمة المعلبة للأطفال، ويقدم بعض النصائح للأمهات حول كيفية اختيار الأطعمة المعلبة المناسبة لرضيعها.

فوائد تحضير طعام رضيعك بالمنزل

من النفع العائد من تجهيز طعام طفلك بنفسك، معرفة المكونات الداخلة لجسم الطفل، وتجعليه بعيدًا عن تناول مواد حافظة لا داعي لها برفقة غذائه، بالإضافة إلى أن تحضير الطعام يسمح بالتنوع الغذائي للطفل، ما يساعد على تعزيز حاسة طفلك التذوقية، كما أن تحضير طعام الطفل بنفسك، يساهم في توفير أموال طائلة يتم دفعها في الأطعمة المعلبة باهظة الثمن.

وجبات للطفل بديلة عن الأطعمة المعلبة

بقليل من العلم، وبعضًا من الحرص يمكنك جعل طفلك يحصل على وجبة غذائية قيمة للغاية، بمكونات من الطبيعة، فقط عليك جعلها مناسبة لاستقبال الرضيع لها.

هريس الفواكه والخضروات

من وجبات الأطفال التي يمكن تحضيرها بالمنزل، هريس الفاكهة والخضراوات، ومن أفضل الخضراوات التي يمكن حصول الطفل في مقتبل عمره عليها: البطاطا، أو البطاطس، أو الجزر، أو الكوسة، حيث يسلقوا في بادئ الأمر ومن ثم يتم هرسهم جيدًا، وإطعامهم للطفل في حالة وصول درجة حرارتهم لدرجة حرارة الغرفة.

بينما تأتي الفواكه المحبب استعمالها للطفل في بداية حياته: الموز، أو التفاح، أو البرتقال، أو الخوخ، ولكن لا داعي لسلقهم فقط عليك هرسهم جيدًا لضمان بلع الطفل بسهولة.

طحين الشوفان المخلوط ببعض المياه الفاترة، يعد وجبة غنية بالألياف والمعادن والفيتامينات اللازمة لنمو طفلك، إذ أنه من الحبوب المثالية.

البيض المسلوق

يحتوي البيض على البروتينات والمعادن، بالإضافة لفيتامين «د» اللازم لنمو عظام الطفل، ما يجعله وجبة هامة للطفل، عليك هرس البيض حتى يتمكن الطفل من بلعه بسهولة.

الزبادي

من الأطعمة سهلة البلع، الغنية بالكالسيوم والبكتيريا المعوية النافعة، التي تعزز من نمو طفلك بشكل آمن.

ينصح «سلامة»، الأم خلال تحضير الطعام بالمنزل، بالبدء بكميات قليلة جدًا من الطعام، لاختبار الدرجة التحسسية للطفل من الغذاء الجديد، مؤكدًا ضرورة عدم إجبار الطفل على الأكل، حتى لا يسبب له مشكلات مع نوعية الطعام مدى الحياة.

كما أرشد بجعل الطعام مختلف الألوان، لضمان حصول الطفل على تغذية صحيحة ومتوازنة، وكذلك حصوله على جميع العناصر الغذائية.