فاكهة بـ25 جنيها تحارب السرطان وتقلل الكوليسترول الضار.. مفعول سحري لإنقاص الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

الاهتمام بالفواكه التي تلعب دوراً فعالاً في حياة المرضى أصبح ضرورياً، ومن تلك الفواكه الفراولة التي لا يتخطى سعرها الـ25 جنيها في الأسواق ولها طعم ومذاق رائع، لكنها بحسب الدراسات التي أٌجريت مؤخراً لها فوائد عديدة، منها أنها تقوي المناعة، وتٌخفض مستويات الكوليسترول الضار، كما تجعل الجسم يحارب السرطانات، وفق ما أعلنه موقع «هيلث لاين».

فاكهة بـ 25 جنيها تحارب السرطان

وتعتبر الفراولة من الفواكه الشتوية مٌنخفضة السعرات الحرارية ومصدر أساسي لفيتامين «سي»، والمغنيسيوم وحمض الفوليك والبوتاسيوم، كما تحتوي على كميات صغيرة من الفيتامينات والمعادن الأخرى، ولها دور كبير في تحسين صحة القلب بسبب دورها في خفض الكوليسترول الضار وضغط الدم، وتحسين وظيفة الصفائح الدموية.

وتستطيع الفراولة تحسين حالة مضادات الأكسدة في الدم وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب وتحسين وظيفة الأوعية الدموية.

الوقاية من السرطان

تعمل الفراولة على حماية الجسم من بعض أنواع السرطان المٌرتبط بالإجهاد التأكسدي والالتهاب المزمن، لأنها تٌحارب الإجهاد والالتهابات، وتٌساهم في توقف نمو الخلايا السرطانية، بفضل احتوائها على حمض الإيلاجيك والإلاجيتانين.

وفي حديثه لـ«هن» قال الدكتور شادي عبدالعال، خبير التغذية العلاجية، إن فاكهة الفراولة، تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، لذلك فهي وجبة خفيفة، وإذا كان الشخص يتناولها في نظامه الغذائي، تساعده على خسارة الوزن بشكل أسرع كونها تعطي الشعر بالشبع.

وأضاف«عبد العال»: «إن الفراولة تعد مصدر لفيتامين c، كما يٌفضل إضافتها إلى سلطة الفواكه أو العصائر، فلا يوجد أضرار من الحصول عليها بشكل مٌستمر؛ لكن يفضل عدم الإفراط في تناولها في حالة واحدة وهم الأشخاص الذين يعانون من الأملاح، حتى لا تسبب لها مشاكل في الكلى، فيما عدا ذلك لها العديد من الفوائد أبرزها السابق ذكرها».