تحذير من عادة خاطئة عند استخدام مٌجفف الشعر.. اذهب إلى الطبيب في هذه الحالة

القاهرة - سمر حسين - صحة

في بعض الأحيان تظهر أعراض مٌؤلمة على الجسم، منها نتوءات مٌرتفعة مٌسطحة ومثيرة للحكة، قد يصاحبها رد فعل تحسسي خطير، نتيجة اتباع العادات الخاطئة، منها استخدام مٌجفف الشعر، الذي يؤدي إلى التعرض للهواء الساخن، ومنه إحداث ضرر بالجلد، وقد يتطلب الأمر الذهاب إلى الطبيب.

تعد الأرتيكاريا من الأمراض المٌزعجة، لأنها تٌسبب حساسية على الجلد، ما يٌثير الشعور بالحكة الشديدة، التي تظهر لعدة أسباب منها ارتفاع درجة الحرارة، وقلة النوم بفصل الصيف، أو الرطوبة في الشتاء، بحسب حديث الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

عادة خاطئة تؤدي للإصابة بالأرتيكاريا

تحدث الأرتكاريا في أحيان كثيرة، نتيجة عادة خاطئة، يمارسها عدد كبير من الأشخاص، وهي مٌلامسة سطح ساخن أو دافئ بصورة مباشرة للبشرة، ما يٌؤدي إلى ظهور الأرتيكاريا، بسرعة كبيرة قد لا تتعدى دقائق.

لا تتطلب الأرتيكاريا في جميع حالاتها الذهاب إلى الطبيب

لا تتطلب الأرتيكاريا في جميع حالاتها الذهاب إلى الطبيب، فيٌمكن أن تختفي في غضون ساعة أو ساعتين، لكن في بعض الحالات، قد يتطور الأمر إلى ظهور الوذمة العائية، وتؤدي إلى إحداث تورم الجلد، وفي حالة عدم اختفائها في وقت قصير، لابد من استشارة طبيب مٌختص بالحساسية أو طبيب أمراض جلدية.

وحدد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أكثر العادات الخاطئة التي تٌؤدي إلى ظهور مرض الأرتيكاريا:

عادات خاطئة تصيب الجلد بالأرتيكاريا

- التعرض للهواء الساخن، وقد يكون نتيجة استخدام مٌجفف الشعر، أو أي الأجهزة الأخرى ذات الهواء الساخن، أو عند التعرض لأشعة الشمس.

- غمر أحد الأطراف في ماء دافئ، أو لمس طعام أو ماء أو شراب ساخن.

الأرتكاريا المُزمنة لها تأثير كبير على نمط الحياة، حيث يكون التوتر والقلق مظهرًا كبيرًا وربما سببًا لتفاقم المرض.