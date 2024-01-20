من هي «إسراء» زوجة صلاح محسن بعد تصدرها محركات البحث؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت إسراء سامح، زوجة صلاح محسن، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما ضجت المواقع بأخبار رحيله عن النادي الأهلي، إذ أعطى مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، الضوء الأخضر لإدارة القلعة الحمراء، لرحيل مهاجم الفريق بشكل نهائي، خاصة وأنه كان متغيبًا لفترات طويلة عن المشاركة في المباريات والتدريبات.

من هي زوجة صلاح محسن بعد تصدرها محركات البحث؟

وبدأ العديد من المتابعين البحث عن زوجة صلاح محسن، إذ تصدرت محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويرصد «هُن» معلومات عن زوجة صلاح محسن بعد تصدرها محركات البحث، وفقًا لحساباتها الرسمية.

- تدعى إسراء سامح.

- تزوجت من صلاح محسن في يونيو من عام 2019.

- تزوجت من صلاح محسن، عقب عام من انضمامه للنادي الأهلي، بعد رحيله عن إنبي.

- والدها رجل أعمال.

- كلل زواجهما بطفل يدعى «مالك» وطفلة تدعى «مايلي».

رحيل صلاح محسن عن الأهلي

وكان مارسيل كولر، قد أبلغ إدارة الأهلي بالموافقة على رحيل اللاعب، بشكل نهائي أو معارا.