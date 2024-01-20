كيف أصبحت حفيدة جورج وسوف؟.. ولدت في ذكرى أربعين وفاه نجله وديع (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خيم الحزن على حياة النجم جورج وسوف عقب وفاة ابنه العام الماضي، وكاد اليأس يسيطر على حياته لولا دخول الصغيرة «آميا» حياته، لتأتي الحفيدة بمثابة شعاع أمل أحيا لديه ذكرى فقدانه أكبر أبنائه الذي رحل إثر عملية تكميم معدة بشكل مفاجئ.

«ويبقى في الحياة فسحات من الأمل، آميا وسوف 14/2/2023».. بهذه الكلمات استقبل جورج وسوف حفيدته العام الماضي، واصفًا إياها بالأمل الذي جاء ليعينه على الحياة عقب فراق نجله.

واليوم، وعقب تصدر الفنان اللبناني، محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض لوعكة صحية، إثر نزيف، عادت عائلة «جورج وسوف» تشغل اهتمامات متابعيه وجماهيره.

كيف أصبحت حفيدة جورج وسوف الآن؟

شارك جونيور وسوف، نجل الفنان جورج وسوف، عدة لقطات مصورة تظهر ملامح طفلته الصغيرة، وحفيدة الفنان اللبناني الكبير، التي تفاعل معها الرواد لجمال ملامحها، بينما وصفها البعض بأنها الأقرب لقلب جدها الفنان الكبير، إذ ولدت في اليوم الأربعين لوفاة نجله، لتخرجه من الآلآمه الكبيرة.

وآميا جونيور جورج وسوف، هي ابنة جونيور أصغر أبناءه، وحفيدة السيدة شاليمار، زوجة جورج وسوف الأولى، ووُلدت في ذكرى الأربعين لوفاة عمها الراحل «وديع».

الجدير بالذكر أن الفنان جورج وسوف نُقل إلى أحد المستشفيات، عقب حضوره إحدى الفعاليات الفنية ليلة أمس، إثر تعرضه لنزيف شديد نُقل على أثرة للمستشفى سريعًا، فيما نفى نجله خضوع والده لعملية جراحية وإنه يتمتع حاليًا بصحة جيدة.