ساحرة وجذابة.. أبرز إطلالات النجمات في حفل "joy awards"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

إنطلق اليوم السبت من مدينة الرياض، حفل "joy awards"، وظهر على السجادة الحمراء الكثير من النجمات، بإطلالات أنيقة، وتمثلت فيما يلي.

جورجينا

ارتدت فستانا طويلا سك باللون السيلفر، بصيحة الكب، مع فتحة ساق جريئه، وأضافت جوانتي باللون الأسود، مع ترك شعرها منسدلا على الكتف، ومكياجًا بسيطًا بدرجات النيود.

ياسمين صبري

ارتدت فستانا باللون طويلا، ممزوج باللون الأسود اللامع والذهبي، بصيحة الأوف شولدر، مع ترك شعرها منسدلا، ووضع مكياج رقيق.

منى ذكي

اعتمدت على إطلالة باللون الأحمر، حيث ارتدت فستانا طويلا بصيحة الكب بالقماش اللامع، مع وضع مكياجًا رقيق يبرز ملامحها وترك شعرها منسدلا، و تنسيق مجوهرات ماسية على شكل قلادة وأسواره وأقراط.

مي عمر

ارتدت فستانا طويلا بصيحة الأوف شولدر، ممزوج باللونين الأسود والأبيض، مع ترك شعرها منسدلا على الجنب، ووضع مكياجًا يبرز ملامحها الجميلة.

درة

ارتدت فستان أحمر طويل بصيحة الوان شولدر، مع اختيار وضع مكياج رقيق ليبرز ملامحها الجميلة، واختيار شعرها مرفوع لاعلى.