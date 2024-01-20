'الكابلز" بإطلالات لافتة للأنظار في حفل تسليم جوائز joy awords



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

وصل قبل قليل مجموعة من نجوم الفن بمختلف دول العالم إلى حفل توزيع جوائز joy awards، في نسخته الرابعة.

وشاهدنا مجموعة من الفنانين حضروا بصحبة شراكائهم، وأطلوا بإطلالات متناسقة وجذابة.

نيكول سابا وزوجها يوسف الخال

أطلت النجمة نيكول سابا برفقة زوجها يوسف الخال بفستانا أصفر اللون بقصة واسعة وطويلة، مفتوح نسبيا من ناحية الصدر، بياقة مرتفعة، مع أكملم واسعة وحزام من نفس لون وقماشة الفستان على منطقة الوسط.

وارتدى يوسف الخال جاكيت بذلة رمادي اللون، وبنطلون أسود اللون مع قميص أسود.

أصالة نصري وزوجها فائق حسن

أطلت الفنانة أصالة نصري، بفستانا طويلة واسعا، بقماشة الشيفون البليسيه، باللون الأزرق ويتخلله اللون الأبيض، بصيحة "الأوف شولدر"، بحزام أزرق بنفس قماشة الفستان.

وظهر زوجها بالزي الخليجي والذي يتكون من جلباب باللون الرمادي والعقال.

منى زكي وأحمد حلمي

أطل الثنائي أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، بإطلالة خطفت الأنظار.

ارتدت منى زكي فستانا أحمر اللون بقماشة لامعة مطرزة، بصيحة الكب، ممسكة بكليتش أسود اللون.

وارتدى أحمد حلمي بذلة سوداء ونسقها مع قميص أبيض اللون، ورابطة عنق سوداء.

باسل الخياط وزوجته

كما ظهر الفنان باسل الخباط ببذلة كلاسيكية سوداء اللون مع قميص أبيض، وارتدت زوجته فستانا ضيقا وطويلا، باللون الأسود وبقماشة القطيفة، ويتوسط منطقة الصدر فتحتين متتاليتين على شكل بيضاوي.

سامر المصري وزوجته

وارتدى الفنان سامر المصري بذلة سوداء أنيقة مع قميص أبيض، كما ارتدت زوجته فستانا مكشوف من ناحية الصدر وأكمام شفافةء بقماشة الشيفون الأسود.

وسام فارس وسارة كنعان

وأطلت الفنانة سارة كنعان بفستان بتزينه ثلاثة ألوان، الجزء العلوي أسود ويتوسطه اللون الفضي والتطريز الفضي، والجزء السفلي أبيض اللون، وعلى أكتافها عباءة طويلة باللون الأبيض والأسود.

وارتدى وسام فارس بذلة سوداء بجاكيت لامع يتزينه ياقة ستان، وبنطلون أسود مع هايكول صوف باللون الأسود.

أشرف عبدالباقي وابنته

جاء الفنان أشرف عبد الباقى بصحبة ابنته بإطلالتان هادئتان، حيث ارتدى بذلة سوداء مع قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

وارتدت ابنته فستانا طويلا ابيض اللون بقصة ضيقة، وأكمام واسعة من منطقة المعصم فقط، ممسكة بكليتش ذهبي.

جون سينا وزوجته

ارتدى لاعب الملاكمة الشهير جون سينا بذلة سوداء أسفلها قميص أبيض اللون.

وارتدت زوجته فستانا بسيطا، الجزء العلوي منه باللون الأبيض، والسفلي باللون الأسود بقصة منفوشة نسبيا.