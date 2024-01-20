بـ20 جنيهًا.. هاني الناظر يقدم وصفة لعلاج مشاكل الشعر في المنزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الناس من مشاكل كثيرة في فروة الشعر، أبرزها القشرة والتساقط وضعف بوصيلات الشعر نفسها، لذلك قدم الدكتور هاني الناظر، رئيس المجمع القومي للبحوث سابقًا، وال‏أستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث‏، مجموعة من النصائح للتخلص نهائيًا من هذه المشاكل من خلال صفحته الرسمية على «فيسبوك» والتي ينشر عليها الرد على استفسارات الناس، على الرغم خضوعها للعلاج من السرطان.

حلول هاني الناظر لمشاكل الشعر

وقال الدكتور هاني الناظر، عبر صفحته الرسمية، عن مشاكل الشعر والقشرة: «استفسار يأتيني من الأمهات مع برودة الجو وتقلباته عن كيفية العناية بشعر الأطفال وعلاج جفافه وتقصفه وتكسره وكيفيه زيادة كثافته وطوله ومنع تساقطه بعيداً عن المستحضرات الدوائية وأسعارها المرتفعة وهنا انصح بالآتي: أولاً يفضل غسيل الشعر بالماء الدافئ والشامبو مرتين في الأسبوع».

واستكمل «الناظر» قائلًا:«ثانياً لعلاج التقصف والجفاف والتكسر يتم تدليك الشعر نفسه بزيت اللوز الحلو قبل غسيله بحوالي خمس ساعات نفس المرتين اسبوعياً»، وزيت اللوز الحلو يُباع في العطارة من 10 إلى 15 جنيهًا.

«ثالثاً لعلاج ضعفه وزيادة كثافته ومنع تساقطه يتم تدليك فروة الرأس بزيت الروز ماري بنفس النظام مرتين أسبوعياً»، كما يُباع الروزماري بنفس سعر زيت اللوز الحلو تقريبًا.

خلطة لعلاج الشعر بـ20 جنيهًا

وقال الدكتور هاني الناظر، إنه يمكن عمل خليط متساوي، لعلاج مشاكل الشعر من زيت اللوز الحلو وزيت الروز ماري في حالة الشكوي من جفاف وتقصف وتساقط الشعر، وذلك بتدليك الشعر وفروة الرأس معاً، وكل ما سبق ينطبق على الكبار أيضاً.