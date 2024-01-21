"بـ فتحة ساق وظهر" .. إطلالات جريئة للنجمات في حفل الـ "joy awards"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

إنطلق اليوم السبت من مدينة الرياض، حفل "joy awards"، وظهر على السجادة الحمراء الكثير من النجمات التي خطفن الأنظار بإطلالات أنيقة وساحرة، كما لفت أنظار العديد من الجمهور إطلالات بعض النجمات الجريئة، و نستعرض أبرزها في السطور التالية.

جورجينا

ظهرت جورجينا مرتدية فستانا طويلا، بصيحة الكب الجريئه، مع فتحة ساق عالية، واختارت اللون الفضي اللامع لتظهر قوامها بشكل جذاب، مع ترك شعرها منسدلا، ووضعت مكياجا رقيقا ولامعا ليبرز جمال ملامحها.

ميريام فارس

ارتدت فستانا طويلا، بصيحة الكب، مع فتحة ساق عالية جريئة، باللون البنفسجي الغامق بقماش القطيفة، واختارت رفع جزء من شعرها الكيرلي و ترك الباقي منسدل على الظهر، مع اعتمادها مكياجًا قوي، تكمن قوته في أحمر الشفاه باللون البنفسجي الغامق.

نانسي عجرم

اختارت فستانا طويلا باللون الأحمر، مفتوح من الصدر على شكل V، ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت على أحمر شفاه بنفس لون الفستان، مع ترك شعرها منسدلا.

أمل بوشوشة

ارتدت فستانا طويلا، بأكمام طويلة، باللون الأسود والفضي اللامع، بفتحة صدر على شكل V، ومزود بفتحة ساق جريئة، واختارت جعل شعرها ويفي وتركه منسدلًا من الجنب، مع وضع مكياجًا بدرجات النيود يبرز ملامحها بشكل جذاب.

أمينة خليل

اختارت فستانا طويلا باللون الأخضر، ومقفول من الأمام، ولكن مزود بفتحة ظهر جريئة تكشفه بأكملة، واعتمدت على رفع شعرها لأعلى، مع وضع مكياجا بسيطا بدرجات النيود.