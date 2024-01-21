زوج يدعم شريكة حياته بتأسيس موقع للطهي.. «حب من أول طبخة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بدعم من زوجها تمكنت بسمة درغام، أن يكون لها موقع خاص بها توفر من خلاله مجموعة واسعة من الوصفات المختلفة، وباختيار المكونات الجيدة والطرق المثلى للطهي، عملت على إثراء المحتوى وتوفير نصائح إضافية لمساعدة ربات المنزل، بنشر المقادير وطرق العمل، ليتفاعل معهما الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي.

موقع خاص للطهي

تكاتفت هي وزوجها معًا لتحقيق حلمها، إذ حققت حلمها منذ الصغر بأن يكون لها منصة متخصصة في الطهي، وعلى مدار 20 عامًا كانت الزوجة التي تهتم بطهي مختلف المأكولات، مقتنعة بأن العين تشتهي الطعام قبل المعدة، ليقرر زوجها محمد متولي، المبرمج ومصمم الجرافيك، تصميم موقع للطبخ خاص بها، يدعى «أكلة حلوة»، توفر من خلاله وصفات متنوعة، ليتيح لها فرصة بإفادة الجميع، من خلال عالم الإبداع والشغف بطهي المأكولات التي تبدع فيه.

ومن محافطة الإسكندرية، انطلقت وصفات بسمة إلى العالم، وعبرت خلال حديثها لـ«الوطن»، عن حبها للطهي قائلة إنها تهوى الطبخ منذ الصغر، وبمساعدة زوجها وعائلتها أصبحت متمكنة من جميع الوصفات: «في بداية جوازي مكانتش وصفاتي مضبوطة وكنت بسأل مامتي الله يرحمها وحماتي، وبقيت أطور من نفسي، وجوزي يساعدني، لحد ما فكر أن يصمم لي موقع، وبدأت أنزل وصفاتي فيه، وعملت جروب علي الفيس بوك بقيت أنزل فيه دروس طبخ».

تكاتف الأسرة ودعم الزوج

لم يكتف الأمر على دعم الزوج وإنما امتد إلى ولديها، عبد الرحمن 19 عامًا طالبًا في ثانية كلية إدارة وتكنولوجيا، وزياد 17 عامًا في الصف الثاني الثانوي، إذ ساعداها على تطوير المحتوى، وبتقنيات مختلفة استطعوا الوصول إلى قاعدة جماهيرية كبيرة: «كنت بصور وصفاتي على الرخامة، وبعدها بدأت أتعلم من اليوتيوب، واقرأ في مجال التصوير والفوود ستايلنج لحد ما وصلت للمستوى ده ومازلت بتعلم، وجوزي كان أكبر داعم حقيقي لي هو مسؤول مسؤولية كاملة عن الموقع»، وتتمنى أن تدق كل بيت مصري، مؤكدة أنها تسعد لكونها مدونة طعام وموقع مصري خالص تقدم من خلاله الوصفات للعالم، وتحلم دومًا بأن تكون الشيف المفضل لكل أسرة.

وعبر الزوج خلال حديثه لـ«هُن»، بأن كل ما يخص الموقع من أمور تقنية من اختصاصه، لمساعدة «بسمة»: «كانت بتطبخ دايمًا، وبنبهر بكل حاجة بتعملها، فكان نفسي ده يطلع للعالم»، وربطت تصوير الطعام بتنسيقه والإبداع في طهي الوصفات المختلفة الخاصة بها: «عملت وصفات كتير منها الصحي، وفي وصفات إنقاص الوزن ووجبات مدارس، بقرأ كتير وابحث عنها ولو كانت من مطبخ معين لازم أجيب الطريقة من شيف من البلد عشان تكون مضبوطة، وبخطط من المكونات المتاحة عندي وابتكر وصفات سهلة غير مكلفة وشهية».

طبخة وحب ودعم

تحاول «بسمة»، دومًا أن تطور المحتوى الخاص بها، وتشارك بمئات الوصفات في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، كما شاركت في مبادرة النملية لتوثيق الوصفات المصرية ومبادرة نكهة عربية لتوثيق الوصفات العربية، وشاركت بوصافتها في مجلة فانيلا وزعفران للشيف غادة التلي: «بحاول دايمًا أوصل للناس، الفضل لربنا وجوزي ربنا يجازيه كل خير هو مستشاري الأول وأول شخص بيشوف الصورة قبل النشر وبيناقشني دايمًا».