لن تتخيل علامة في المنطقة التناسلية تكشف إصابتك بالسكري.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

مرض السكري من المشكلات الصحية الشائعة والتي تهدد العديد من الأشخاص، وبالرغم من سهولة العلامات التى تكشف الإصابة به، إلا أن هناك أعراض لا يلاحظها أحد.

هناك نوعان لمرض السكري، النوع الأول والثاني، وحسب ما ذكرته الخدمات الصحية الوطنية فإن النوع الثاني يعد الأكثر انتشارًا في الإصابة، ومع ذلك يمكن أن يستغرق النوع الثاني بعض الوقت للتشخيص والملاحظة، لأن الأعراض المبكرة يمكن أن تكون غامضة أو لا تظهر أي أعراض على الإطلاق، وعادة ما يحدث نتيجة عدم إنتاج الجسم ما يكفي من الأنسولين، أو أن الخلايا لا تتفاعل مع الأنسولين بشكل صحيح.

أما النوع الأول للسكري، هو عندما يهاجم الجسم جهاز المناعة ويدمر الخلايا التي تنتج الأنسولين، ومن الأعراض التي يجهل العديد أنها تنذر بالإصابة به، علامة تظهر على الأعضاء التناسلية، والتي تعد من الأعراض المنبهة، حيث ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن الشعور بـ "حكة حول القضيب أو المهبل، أو نوبات متكررة من مرض القلاع، وهو عبارة عن عدوى فطرية تصيب المثانة أو بالأحليل وهو الأنبوب الذي يربط المثانة إلى الخارج ".

وعادة ما يصاحبها أعراض أخرى، تنذر بالإصابة بالسكري، حسب ما ذكرته صحيفة mirror البريطانية، وتشمل :

1- الشعور بالعطش الشديد.

2- التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد، وخاصة في الليل.

3- الشعور بالتعب الشديد.

4- فقدان الوزن وفقدان الكتلة العضلية.

5- عدم وضوح الرؤية.

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