موافي يحذر أصحاب مرض مزمن من خلع الضرس.. «قد يؤدي إلى الوفاة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلع الضرس من الأمور البسيطة التي يمر بها أي شخص، إلا أنها تشكل خطورة كبيرة على مريض القلب، وتسبب له مشاكل جسيمة، وقد يتطور الأمر ويصعب السيطرة عليه، مما يؤدي إلى وفاة المريض، لذا يجب إبلاغ الطبيب المختص بالمشكلة الصحية، قبل الخضوع لعملية خلع الضرس.

«إجراء الفحص الطبي والتأكد من سلامة القلب»، هكذا طالب الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، مريض القلب قبل إجراء عملية خلع الضرس، مرجعا السبب إلى ظهور ميكروبات عند الخلع، تحتاج إلى صمام ضعيف للانتشار داخله، لذلك تشكل تهديدا لمريض القلب.

مخاطر خلع الضرس على مريض القلب

إذا كان الشخص يعاني من مشكلة في القلب قديما، يحصل على مضاد حيوي قبل الخلع بـ3 أيام، وبعد الخلع بـ3 أيام يحصل على قرص آخر، إلا أن هذا الأمر مضر جدًا، بحسب موافي، قائلا «إحنا كدا بنأذي المريض، لأننا كدا بنموت كل البكتريا الضعيفة في الجسم، ونسيب البكتريا القوية».

ونصح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، بالحصول على المضاد الحبوي قبل الخلع بساعة واحدة، وثم بعد الخلع بثلاثة أيام، ويراقب المريض حرارة جسمه، إذ لاحظ ارتفاعًا بعد خلع الضرس، لابد من الذهاب إلى الطبيب على الفور، حتى لا يتطور الأمر إلى أمراض خطيرة، خاصة إذا كان المريض يعاني من مشاكل في صمام القلب.

لا ينبغي لمريض القلب خلع الضرس دون إبلاغ الطبيب بالمشكلة

الأمر ذاته أوضحه الدكتور بلال البربري، أخصائي علاج اللثة وجراحات اللثة التجميلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن خلع الضرس لمريض القلب المفتوح أو القسطرة أو دعامة، قد يشكل خطورة على صحته، منها الإصابة بالبكتيريا والحمى الروماتيزمية: «مينفعش مريض القلب يروح يخلع ضرسه، من غير ما يبلغ الدكتور بمشكلته الصحية، عشان كدا بيأذي نفسه».

خلع الضرس يؤدي إلى وفاة مريض القلب

يمكن أن يؤدي خلع الضرس إلى وفاة مريض القلب، خاصة لدى الحالات الحرجة، أو الذين يعانون من مشاكل كبيرة في القلب: «المريض ممكن يموت بالذات لو كان عيان مهمل أوي»، بحسب البربري.