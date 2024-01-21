طريقة عمل كيكة الذرة المثالية في المنزل.. «حضري البسيسة زي المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث بعض الأمهات عن طريقة عمل كيكة الذرة أو كما يطلق عليها «البسيسة»، والتي تعد من أقدم المأكولات اللذيذة في عالم الحلويات، إذ تتميز بطعم غني وشهي، عادًة ما تفضل صنعها الجدات، وبخطوات بسيطة وسريعة، نضمن لكي تحضير كيكة مثالية، وذلك على خطى وصفة الشيف نادية السيد.

المكونات المطلوبة لطريقة عمل كيكة الذرة

- كوب من الدقيق الأبيض.

- 2 كوب من دقيق الذرة.

- كوب من السكر أو كوب وربع حسب الرغبة.

- كوب من الحليب بدرجة حرارة الغرفة.

- عدد 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

- معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

- نصف كوب سمن أو زبد حسب الرغبة.

- كيسين من الفانيليا أو معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

طريقة عمل كيكة الذرة

تأتي الخطوة الأولى في طريقة عمل كيكة الذرة، بوضع بعض المقادير في جهاز الخلط الخاص بك، وهي مقدار السمن والسكر، حتى يصل الخليط للقوام الكريمي، بينما يخلط البيض جيدًا في طبق مع مقدار الفانيليا.

ومن ثم يضاف مضروب البيض على خليط السمن والسكر الكريمي، ويستمر التقليب لمدة 4 دقائق.

ينخل الدقيق الأبيض ودقيق الذرة، مع البيكنج بودر والبيكربونات، ليتخلل الهواء لداخله ويساعده على جعل الكيكة هشة .

يضاف خليط المكونات الدافئة إلى خليط المكونات الجافة، حتى تمام التمازج بين العناصر.

والآن بات خليط البسيسة جاهز للطهو، فقط عليك دهن صينية ذات مقاس 30 بمادة دهنية من السمن أو الزبد، ووضع الخليط بها، ثم وضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 30 دقيقة، أو حسب ما يصبح اللون ذهبي.

وعندما تخرج من الفرن تترك حتى تبرد ثم تقطع وتأكل باردة.

ونبهت الشيف نادية السيد على ضرورة تسخين الفرن بشكل كافي مسبقًا، حتى لا يتسبب في فشل الكيكة، بالإضافة إلى عدم الفتح عليها خلال وقت التسوية قبل مرور عشرون دقيقة.