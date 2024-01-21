هذا ما يحدث لجسمك والكوليسترول عند تناول الكبدة الجملي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعشق العديد من الأشخاص تناول الكبدة الجملي، لمذاقها الرائع، ولكن يجهلون تأثيرها على مستويات الكوليسترول في الدم، والصحة العامة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن الكبدة الجملي تحتوي على أحماض دهنية صحية، وكمية قليلة من الدهون المشبعة، لذا لا تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم بصورة كبيرة في حالة عدم الإفراط في الكمية التي تتناولها.

وأضاف صلاح، أن هناك فوائد مذهلة عند تناول الكبدة الجملي بكميات معتدلة، وتشمل ما يلي :

1- أنتاج خلال الدم الحمراء لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد، ما يجعلها مفيدة لمرضى الأنيميا.

2- غنية بالبروتين ما يجعلها مفيدة لبناء العضلات.

3- منخفضة السعرات الحرارية لذلك يمكن استخدامها لمرضى السمنة أثناء الحمية الغذائية ولكن باعتدال.

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناول الكبدة الجملي يمكن أن يلحق الضرر بصحة الجسم، خاصًة على مرضى النقرس لاحتوائها على البيورينات التي تؤدي إلي إرتفاع نسبة حمض البوليك ما يتسبب في زيادة الآلام، وارتفاع خطر الإصابة بحصوات الكلى، بالإضافة لوجود فيتامين أ الذي يتسبب زيادته في الجسم إلى إلحاق الضرر خاصًة على الحوامل حيث يمكن أن يسبب تشوه في الجنين.

وحول الحالات الممنوعة من تناول الكبد الجملي، نصح أخصائي التغذية العلاجية، مرضى النقرس بتجنب تناولها، والحوامل، ومرضى الضغط المرتفع للوقاية من ترسب الكوليسترول في الشرايين وإلحاق الضرر بصحة القلب والأوعية الدموية.

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