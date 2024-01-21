سعره يقترب لـ الربع مليون جنيها.. أمينة خليل بفستان ساحر في Joy Awards

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة أمينة خليل بإطلالة أنيقة في حفل توزيع جوائز joy awards، في نسخته الرابعة.

وتألقت أمينة مرتدية فستانا طويلا باللون الأخضر، تميز بأنه مزينًا بالوورد ومكشوفًا من منطقة الظهر.

والفستان من تصميم "Givenchy"، يبلغ سعره إلى 6990 يورو، أي ما يعادل 235 ألف جنيه مصري.

واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من أسورة، وأقراط، وعدة خواتم.

وقد انطلق مساء يوم السبت حفل توزيع جوائز joy awards ضمن "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه "مجموعة MBC".

وحرص نجوم الفن على الظهور بإطلالات أنيقة ومتنوعة على السجادة الحمراء خطفت أنظار عدسات المصورين.

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