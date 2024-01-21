صدمة.. سيدة تحبس طفليها داخل قفص في الشارع لمدة 3 أسابيع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة شهدها أقبلت سيدة على حبس طفليها في قفص، قبل أن تتمكن الشرطة من إنقاذهما.

ووثّق فيديو نشرته شرطة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، عبر حسابها على "فيسبوك"، لحظة العثور على طفلين صغيرين، لا يتجاوز عمر أكبرهما ثلاث سنوات، محبوسين داخل قفص يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

وأبلغ شاهد عيان رافق الشرطة عن الطفلين، إذ تم العثور عليهما إلى جانب كلية الفراهيدي فداخل ي قفص في الخلاء.

السيدة تغلق القفص على طفليها

وقال الشاهد، إن والدتهما تغلق عليهما القفص، وتتركهما فيه وسط البرد القارس، لافتًا إلى أنه رأى امرأة، في العشرينيات من عمرها، ويرجح أنها والدتهما تقوم بإطعامهما وتتركهما ليناما داخل القفص، لمدة 3 أسابيع.

واعتقد الشاهد أن المرأة تتجه إلى عمل مشبوه، متهما إياها بأنها فرد من عصابة، حيث يراها تذهب وتعود معهم.

ونجحت الشرطة في إخراج الطفلين، وتحويلهما إلى مركز مختص من أجل إجراء الكشف الطبي عليهما.

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