بـ10 جنيهات.. هاني الناظر يقدم وصفة تؤخر الشيخوخة وتزيد نضارة البشرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشيخوخة ومشكلات البشرة أسباب كافية للشعور بالأرق، ليس للنساء فقط، وللرجال أيضًا وهي السبب وراء البحث عن كريمات ووصفات طبيعية، بجانب الأبحاث العلمية العالمية في هذا الصدد، ومع صعوبة حصول بعض السيدات على كريمات العناية بالبشرة؛ قدم الدكتور هاني الناظر، رئيس المجمع القومي للبحوث سابقًا، والأستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث، وصفة بـ10 جنيهات فقط، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تؤخر ظهور علامات الشيخوخة وتزيد نضارة البشرة عند اتباعها مساءً بشكل يومي.

وصفة بـ10 جنيهات تؤخر علامات الشيخوخة

وقال الدكتور هاني الناظر، إنه مع صعوبة الحصول على كريمات العناية بالبشرة، يمكن استخدام زيت اللوز الحلو الذي يعالج الكثير من المشاكل منها الشيخوخة: «عندي خبر حلو.. تقليلا للنفقات في ظل الظروف الحالية وتوفيرا للفلوس التي تنفق على كريمات العناية بالبشرة والمرتفعة الثمن.. فقد تبين أن استخدام زيت اللوز الحلو مساء يوميا كدهان لبشرة الوجه يساعد على نضارة وحيوية البشرة وتوحيد لونها وتأخير ظهور الخطوط وشيخوخة الجلد إلى حد ما، كما يمكن استخدامه في علاج الهالات الداكنة تحت العين»، ويُباع زيت اللوز الحلو في العطارة في الوقت الحالي بـ10 جنيهات، وفي بعض الأماكن بـ15 جنيهًا.

فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة

بحسب موقع «verywellhealth» البريطاني أظهرت الأبحاث أن استخدام كريم اليد المصنوع من زيت اللوز الحلو يمكن أن يخفف من التهاب جلد اليد، كما يستخدم بعض الأشخاص زيت اللوز كمرطب يومي للوجه لأنه يحسن لون بشرتهم وبشرتهم، وتقول العديد من الشركات التي تصنع منتجات زيت اللوز للبشرة والشعر أنه من الجيد استخدامها طوال الليل.

ويحتوي زيت اللوز الحلو على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة، لذلك يساعد استخدامه على تهدئة وترطيب بشرتك وشعرك، ويقلل ظهور الندبات وعلامات التمدد والتجاعيد ويساعد في علاج الأمراض الجلدية.

زيت اللوز الحلو لعلاج الشعر

وقال الدكتور هاني الناظر، في منشور له عبر صفحته الرسمية أيضًا، إن زيت اللوز الحلو يمكن استخدامه لعلاج الشعر: «لعلاج التقصف والجفاف والتكسر يتم تدليك الشعر نفسه بزيت اللوز الحلو قبل غسيله بحوالي خمس ساعات نفس المرتين أسبوعياً؛ ولعلاج ضعفه وزيادة كثافته ومنع تساقطه يتم تدليك فروة الرأس بزيت الروز ماري بنفس النظام مرتين أسبوعياً»، كما يمكن عمل خليط متساوٍ، لعلاج مشاكل الشعر من زيت اللوز الحلو وزيت الروز ماري في حالة الشكوي من جفاف وتقصف وتساقط الشعر، وذلك بتدليك الشعر وفروة الرأس معاً، وكل ما سبق ينطبق على الكبار أيضاً.