بـ15 جنيها فقط.. طعام يحمي من ارتفاع ضغط الدم ويقوي القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع ضغط الدم المزمن مشكلة صحية شائعة، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستوياته عن المعدل الطبيعي إلى الإصابة بمضاعفات خطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتستخدم العديد من الأدوية التي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، ولكن توجد أيضًا العديد من العلاجات الطبيعية الفعالة أيضًا، والحبهان أحد التوابل التي تسهم في تحقيق هذا الأمر.

ووفقا لموقع أمازون الإلكتروني، يبلغ سعر العبوة 5 جرامات من الحبهان 15 جنيها، وله العديد من الفوائد الصحية الكثيرة حسب موقع "ndtv".

مميزات الحبهان:

مضادات الأكسدة

تساعد خصائص الحبهان المضادة للأكسدة على خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب لدى هؤلاء المرضى بصورة طبيعية.

الألياف الغذائية

تؤدي الألياف الغذائية الموجودة به دورًا مهمًا في خفض ضغط الدم، عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول الضار، ومنع الالتهاب، وتحسين وظائف الأوعية الدموية.

خصائصه مدرة للبول

يسهم الحبهان في حماية الخلايا من التلف وإزالة السوائل الزائدة من الجسم، ما يؤدي إلى زيادة حجم البول وإفراز مستويات أعلى من أيونات الصوديوم والبوتاسيوم.

تعمل هذه الأيونات على استرخاء جدران الأوعية الدموية، ما يعمل على انخفاض ضغط الدم.

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