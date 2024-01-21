مفاجأة.. هذا المكون في مطبخك يمكن أن يصيبك بسرطان المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من المفيد تقليل تناول الملح لأنه يرفع ضغط الدم ويسبب مشكلات القلب، و حذر الأطباء كذلك من أن الإفراط في تناوله يسبب الإصابة بالسرطان.

وفقا لموقع "news18"، كشفت دراسة يابانية أجراها الدكتور براشانت شاندرا استشاري جراحة الأورام الأمريكي، أن تناول أكثر من 10 جرامات من الملح يوميا يرفع خطر الإصابة بسرطان المعدة.

زيادة تناول الملح يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة

وأجريت الدراسة على الفئران، وكشفت أن التعرض لمزيد من الملح في المعدة يمكن أن يسبب السرطان عن طريق تحور بطانة المعدة، وبعد ذلك أكدت العديد من الدراسات في اليابان والصين وأمريكا وإسبانيا أن زيادة تناول الملح يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

وفي النظام الغذائي العادي يستهلك الإنسان من 4-6 جرامات من الملح، لأن إضافة الملح الزائد يغير مذاق الطعام، لكن بعض الأطعمة مثل رقائق البطاطس المملحة، والفول السوداني المملح، واللحوم المصنعة غنية بالملح وتزيد من تناوله لدينا بمقدار 16 جراما يوميا.

ما هو الحؤول المعوي؟

وقد يؤدي تناول الكثير من الملح إلى تدمير بطانة المعدة، المعروفة باسم الغشاء المخاطي للمعدة، ويؤدي إلى تحولها إلى بطانة أكثر تحملاً تشبه الغشاء المخاطي المعوي، ويُعرف هذا باسم "الحؤول المعوي"، وهو حالة سابقة للتسرطن.

و"هيليكوباكتر بيلوري" هي إحدى البكتيريا التي تزدهر في المعدة بسبب البيئة المالحة الزائدة الثانية، وتشجع على الإصابة بسرطان المعدة، لذلك يوصى بتجنب استهلاك الأطعمة التي تحتوي على المزيد من الملح أو المصنعة، والحفاظ على تناوله يوميا بمقدار أقل من 6 جرامات، وذلك يساعد على الوقاية من أمراض القلب وسرطان المعدة أيضا.

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