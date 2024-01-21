تحذير من تناول البرتقال قبل النوم.. 4 لن تتوقع ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البرتقال من الفواكه الشتوية ذات الشعبية الكبيرة، نظرًا لمذاقه المميز واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، مثل: فيتامين ج، وفيتامين أ، ومضادات الأكسدة، والألياف الغذائية، ومع ذلك فإن تناوله قبل النوم قد يكون له بعض الآثار السلبية على الجسم.

في السطور التالية، نوضح أضرار تناول البرتقال قبل النوم، وفقًا لما ورد في موقعي "mashed"، و"timesofindia".

مشكلات الهضم

يحتوي البرتقال على درجة حموضة عالية، لذا يسبب تناوله قبل النوم حدوث مشكلات في الهضم، مثل ارتجاع المريء، عُسر الهضم.

كثرة التبول

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، ما يؤدي إلى زيادة عدد مرات التبول أثناء الليل، لذا يُنصح بتجنب استهلاكه قبل النوم.

ارتفاع مستوي السكر

يسبب تناول البرتقال في هذا التوقيت زيادة نسبة السكر في الدم، وذلك لاحتوائه على كمية عالية من السكر.

اضطرابات النوم

إذا كنت تعاني من مشكلات في النوم، تتسبب الرغبة المتكررة في التبول التي يسببها البرتقال في إيقاظك عدة مرات خلال الليل، ما يؤثر سلبًا على جودة نومك.

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