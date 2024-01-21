4 أعراض للوسواس القهري.. اطلب العلاج فورًا في هذه الحالة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يؤثر اضطراب الوسواس القهري على الأشخاص بشكل كبير، ولكنه عادةً ما يسبب نمطًا معينًا من الأفكار والسلوكيات، التي تؤثر على حياة الأشخاص الاجتماعية والعملية؛ وقد يؤدي إلى ارتكاب جرائم تصل بمرتكبها إلى السجن، لذلك يجب التنويه إلى 4 أعراض للوسواس القهري، حتى يعرفها المصاب، أو من حوله بحسب الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية لـ«هن»؛ وموقع هيئة الخدمات الصحية البريطاني.

4 أعراض للوسواس القهري

رغم وجود الكثير من أعراض هذا المرض، لكن هناك 4 أعراض للوسواس القهري، قد تكون الأخطر:

1- الهواجس

حيث تدخل فكرة أو صورة أو رغبة غير مرغوب فيها مزعجة في كثير من الأحيان إلى عقلك بشكل متكرر، تسبب لك شعوراً بالقلق الشديد أو الضيق.

2- أفكار وسواسية وأفعال قهرية

وهي من أخطر 4 أعراض للوسواس القهري؛ إذ يشعر الشخص المصاب بالوسواس القهري بأنه مدفوع للقيام بها نتيجة للقلق والضيق الناجم عن الهوس، ويؤدي السلوك القهري إلى تخفيف القلق مؤقتًا، لكن الهوس والقلق سرعان ما يعودان، ما يؤدي إلى بدء الدورة من جديد.

3- أفكار هوسية غير سارة أو غير مرغوب فيها

مثل التفكير في أنهم ربما نسوا قفل باب المنزل، أو حتى صور ذهنية عنيفة أو مسيئة غير مرحب بها، ولكن إذا كانت لديك فكرة مستمرة وغير سارة تهيمن على تفكيرك أكثر من الضروري، فقد تكون مصابًا بالوسواس القهري.

4-الخوف من إيذاء نفسك أو الآخرين عمدًا:

أن تخاف من إيذاء نفسك والآخرين حد الهوس، على سبيل المثال، الخوف من مهاجمة شخص آخر، مثل أطفالك، أو الخوف من إيذاء نفسك أو الآخرين عن طريق الخطأ، على سبيل المثال، الخوف من إشعال النار في المنزل من خلال ترك جهاز الطبخ قيد التشغيل، الخوف من التلوث بمرض أو عدوى أو مادة غير سارة.

وقال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية لـ«هن»، هناك علامات تظهر على المصاب بالوسواس القهري منها التالي:

- لديه أفكار عنيفة مؤذية للآخرين، قد تصل إلى حد القتل.

- المبالغة في تنظيم الأشياء بشكل لافت للنظر.

- الاحتفاظ بالأشياء القديمة التالفة التي لا قيمة لها.