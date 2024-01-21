ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل على الريق؟.. لن تصدق فوائده

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر القرنفل، المعروف أيضًا باسم لاونج في الهند، من التوابل التي لها فوائد صحية مذهلة، فهو عبارة عن براعم زهور مجففة من شجرة القرنفل، ومن التوابل الشائعة في البلدان العربية المستخدمة بشكل متكرر في مستحضرات الأرز والكاري ومنتجات المخابز، وخليط التوابل المطحونة التي تستخدم في الشوربة، ومستحضرات اللحوم، لكن من ناحية أخرى، يتسأل الكثير من الناس، عن ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل على الريق، وهو ما نقدمه في السطور التالية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل على الريق؟

بحسب موقع «healthline» البريطاني، يساعد تناول القرنفل على الريق في التحكم بنسبة السكر في الدم؛ إذ أظهرت الدراسات أن تناول قليل من مسحوق القرنفل على معدة فارغة له تأثير إيجابي في التحكم بنسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري.

- يقلل من الغثيان، مضغ القرنفل على الريق بسبب خصائصه المخدرة والمطهرة يقلل الشعور بالغثيان، لأنه عندما يمتزج مع اللعاب، يتم إنتاج إنزيمات معينة تساعد في تقليل الأعراض المرتبطة بالغثيان.

- يساعد تناول القرنفل على الريق في تقليل آلام المفاصل؛ إذ يحتوي القرنفل على عناصر مثل المنجنيز والفلافونويد التي تساعد في الحفاظ على كثافة العظام، كما تساعد هذه العناصر في إصلاح أنسجة العظام، وبالتالي تقليل أو منع آلام المفاصل، مع تأخير فقدان العضلات أيضًا لدى كبار السن.

-يخفف الإمساك، يمكن لتناول مسحوق القرنفل على الريق أن يدعم الهضم الصحي، ومضغها أول شيء في الصباح يعزز إنتاج اللعاب، ما يحدد النغمة الصحيحة لعملية الهضم في بداية اليوم؛ وبالإضافة إلى تقليل الإمساك، يساعد القرنفل أيضًا على تقليل الحموضة.

- يعمل كمسكن طبيعي للألم:

الأوجينول هو الذي يعطي القرنفل خصائصه المسكنة، وتناول القرنفل بانتظام على معدة فارغة يساعد في تقليل الصداع النصفي والصداع.

- مذهل لصحة الفم:

تم استخدام القرنفل على الريق منذ العصور القديمة كمسكن لآلام الأسنان، فهو يساعد أيضًا في تقليل التهاب الفم والترسبات والتهاب اللثة ويحارب رائحة الفم الكريهة.

وفي تصريحات لـ«هن» قال الدكتور عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، إن القرنفل على الريق يساهم في خفض خطر الإصابة بالالتهابات، بسبب المواد الموجودة فيه والتي تمتاز بخصائصها المضادة للالتهابات، وعند مضغه على الريق، يسبب عدة فوائد، وهي كالتالي:

- تخفيف الحموضة إذ يساعد القرنفل في تعزيز الهضم الجيد.

- يعمل على تحسين امتصاص العناصر الغذائية بالجسم.