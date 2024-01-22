نوع من الخضار الأعلى في نسبة البروتين.. سعره أقل من 20 جنيها ويقوي الذاكرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ينصح أطباء التغذية بتناول البروتين النباتي، لكن ماهو الخضار الأعلى في نسبة البروتين؟.. سؤال يطارد الكثيرات اللواتي يبحثن عن الفوائد الصحية للخضروات المختلفة، وعلى الرغم من أن هذا النبات لا يحبه الكثير من الأطفال إلا أنه غني بفوائد جمه ومهم لصحة الجسم والشعر، بحسب تصريحات أطباء التغذية، وموقع «healthline» البريطاني بجانب أنواع أخرى من النباتات لها فوائد صحية كثيرة.

نوع من الخضار الأعلى في نسبة البروتين

وعند البحث عن نوع من الخضار الأعلى في نسبة البروتين، كانت السبانخ هي أحد أهم هذه الأنواع، لما يحتويه هذا الخضار من فيتامينات ومعادن مهمة للجسم وصحته، ومضادات التأكسد به تعزز من فكرة بناء الجسم ومقاومة المشاكل الصحية والالتهابات التي قد يعانيها، وتسهل من سرعة التئام الجروح.

- يمكن الاعتماد على السبانخ كمصدر هام للبروتين أكثر من كونها مصدرا للحديد، وفي تصريحات لـ«هن» قال الدكتور محمد رحيم أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، إن السبانخ غنية بفوائد مختلفة: «بالنسبة لفوائد السبانخ للشعر والجسم فالسبانخ مخزن للفيتامينات، بعض الناس ربطاها بالحديد لكن مش الحديد بشكل رئيسي؛ هي مخزن للفيتامينات والأملاح بشكل كامل، فالسبانخ من الحاجات المهمة جدًا هي والجرجير هما مع بعض من الحاجات الغنية بالفيتامينات والحديد والزنك والماغنسيوم والنحاس وكلهم بيفرقوا جدًا في كفاءة الشعر»، كما أكدت عاليا صلاح، أخصائي التغذية العلاجية لـ«هن» إن السبانخ من الخضروات الورقية التي ينصح بتناولها لأنها تساعد في تقوية الذاكرة.

فوائد تناول السبانخ في الشتاء

وبعد معرفة نوع من الخضار الأعلي فى نسبة البروتين، وهو السبانخ، نستعرض أهم فوائدها في الشتاء:

- تحتوي السبانخ على الكالسيسوم، وفيتامين «K»، والمنجنيز، وهي عناصر تساعد في دعم صحة العظام، وتخلص الجسم من الأنسجة التالفة.

- تعتبر السبانخ مصدر مهم للحصول على عنصر الحديد، الذي يحمي من مخاطر الإصابة بالأنيميا.

- تحتوي على فيتامين «هـ» الذي يدعم صحة الجهاز المناعي، والحماية من البرد والفيروسات.

- تحتوي على فيتامين «سي» الذي يساعد الجسم على إنتاج مادة الكولاجين، ما يسهل سرعة معالجة الإصابات.