مكون يضاف للقهوة ينسف الدهون.. ببلاش وموجود في كل بيت

القاهرة - سمر حسين - صحة

تشتهر القهوة بكونها مكونا صحيا يساعد على إنقاص الوزن، لكن هناك مكون يضاف للقهوة ينسف الدهون، وهو - بحسب موقع «هيلث لاين» البريطاني - «القرفة»، إذ لها فوائد صحية وتساعد في عملية الحرق، والتمثيل الغذائي، وفي السطور التالية نستعرض طريقة تحضيره وفوائده مع إضافة بعض العناصر الأخرى وتحذيرات لفئات يمكن أن تصاب بمضاعفات بسبب خلط المكونين.

مكون يضاف للقهوة ينسف الدهون

تساعد القرفة في التخسيس، وهي المكون الذي يضاف للقهوة ينسف الدهون، إذ ثبت أن القرفة تحسن استجابة الأنسولين، وهي من الفوائد المضادة للالتهابات ويمكن أن تساعدك على التخلص من الوزن، وتضاف القرفة إلى القهوة أثناء التجهيز ثم تحلى بملعقة من عسل النحل، وبحسب تصريح الدكتورة عاليا صلاح، إخصائي التغذية العلاجية لـ«هن» فإن المكونين لهما فوائد كثيرة تساهم في إنقاص الوزن لكن من يعانون من مشاكل المعدة يجب عليهم توخي الحذر.

فوائد القهوة

وبحسب الدكتور أشرف عبد العزيز، خبير التغذية، في تصريحات لـ«هن»، تعمل القهوة على زيادة نشاط الدماغ وتحفيز الذاكرة، وتحمي من الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، كما تقلل احتمالية الإصابة بحصوات المرارة، وتساعد القهوة على التخلص من الإجهاد، بجانب دورها في تقليل فرص الإصابة بتليف الكبد.

فوائد القرفة

أما القرفة فهي تحمي من أمراض القلب، فبتناول 3/4 ملاعق صغيرة منها قادرة على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

كما أن القرفة تقلل من ضغط الدم عند تناولها باستمرار لمدة 8 أسابيع على الأقل.

إبطاء مرض ألزهايمر، أظهرت بعض المركّبات الموجودة في القرفة علامات تثبط تراكم بروتين يسمى تاو في الدماغ، وهو أحد السمات المميزة لمرض ألزهايمر.

- المستخلصات من القرفة تقلل من نمو الخلايا السرطانية.