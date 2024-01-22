مشروب رخيص يحارب الفيروسات ومضاد طبيعي للبكتيريا.. نتائجه غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشمر من الأعشاب المفيدة للجسم، كونه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، وهو عنصر يجب أن يتواجد في كل مطبخ، إذ أن له فوائد صحية مذهلة، وتضاعف فوائده عند تناوله ليلًا، فيعتبر كنزًا له فوائد عديدة، بالإضافة إلى سعره الذي لا يتعدى بضع جنيهات، ويجب أن تهتم الأمهات بتوفيره.

ما فوائد الشمر قبل النوم؟

أوضح عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه، لـ«هُن»، أن كوب من الشمر، به تأثيرات مضادة للأكسدة والالتهابات وبه مضادات للبكتيريا، وله فوائد صحية عديدة على الجسم: «شرب كوب من الشمر ليلًا يحارب الفيروسات والأمراض، ويحمي الجسم، لاحتوائه على الجذور الحرة التي تعمل على العلاج، بسبب زيوته الأساسية القوية».

هل الشمر مفيد للجسم؟

- يحتوي على مركبات نباتية قوية.

- قلة تراكم الترسبات الدهنية.

- به خصائص مقاومة للسرطان.

- الشمر يساعد في خفض الوزن.

- يعمل على تنظيف الأمعاء.

- يقلل من آلام التهابات المفاصل.

- مصدر طاقة طبيعي وغني بالمغذيات النباتية.

- معالجة مشكلات الجهاز الهضمي.

- يحتوي على فيتامين c. A.k، والألياف والبوتاسيوم والكالسيوم المفيد للجسم.

- يزود الجسم بمعادن ثمينة مثل الزنك والكالسيوم.

- يساعد في تنظيم ضغط الدم.

- محاربة العدوى والفيروسات.

- يعالج الشمر أمراض الربو.

- يقلل من احتباس الماء في الجسم.

طريقة عمل الشمر

المكونات:

- بذور الشمر.

- الماء.

- الليمون.

طريقة التحضير:

- ضعي ملعقة صغيرة من بذور الشمر.

- ضيفي كوب من الماء حوالي 100-200 مل.

- امزجي الشمر جيدًا واتركيه حتى يتداخل ويصبح جاهز للشرب.