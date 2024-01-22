للرجال.. علامات تنذر بإصابتك بسرطان القضيب

محمد اسماعيل - القاهرة - سرطان القضيب أكثر شيوعًا عند الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ويؤثر في الغالب على جلد القضيب والقلفة، وهو الجلد الذي يغطي رأس القضيب.

التعرف على الأعراض مبكرًا يمكن أن يساعد في تحديد خيارات العلاج.

وحدد الدكتور جيمس أودونوفان، طبيب هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، أعراض سرطان القضيب التي يجب البحث عنها كالآتي:

وقال جيمس في فيديو له عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب": "أكثر سرطانات القضيب تصيب الجلد الذي يغطي القضيب وهو القلفة أو الرأس أو الطرف المعروف بحشفة القضيب"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

الأعراض الأكثر شيوعا هي:

نمو أو قرحة لا تشفى خلال أربعة أسابيع.

طفح جلدي على القضيب.

نزيف من القضيب أو تحت القلفة.

إفرازات ذات رائحة كريهة.

سماكة جلد القضيب.

تغير في لون جلد القضيب أو القلفة.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لسرطان القضيب ما يلي:

كتلة في الفخذ.

الشعور بالتعب المفرط.

ألم في المعدة لا يزول.

فقدان الوزن دون محاولة ذلك.

وأضاف أودونوفان: "من المهم معرفة أن العديد من هذه الأعراض يمكن أن تكون ناجمة عن أشياء أخرى غير السرطان".

وأشار: "لكن مع ذلك، من المهم أن استشارة الطبيب إذا كان لديك أي منها، لأنه كلما تم اكتشاف هذا السرطان مبكرًا، كانت توقعات العلاج أفضل."

واختتم: "من المهم أيضًا استشارة الطبيب إذا لاحظت أي تغييرات أو إفرازات أو نزيف من قضيبك لبضعة أسابيع.

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