هل التوقف عن تناول السكر تماما يضر بالصحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يحب كثير من الأشخاص تناول الأطعمة السكرية بصفة منتظمة، نظرًا لمذاقها المميز، ولكن الإفراط في تناوله يسبب عديد من المضاعفات الصحية.

ومع ذلك، أشار البروفيسور فرانك من جامعة هارفارد الأمريكية إلى أن: "من أجل التغذية الصحيحة، لا حاجة للامتناع تماما من الحلويات، ولكن يجب مراقبة تركيبة المنتجات بعناية والحد من استهلاك السكر المضاف في الأطعمة المصنعة"، وفقًا لموقع "Very Well Health".

ويقول: "إن المحليات الطبيعية، مثل العسل وشراب القيقب، قد تكون أفضل قليلاً من السكر المضاف من حيث تأثيرها على مستويات السكر في الدم، ولكنها لا تزال تحتوي على سعرات حرارية، لذلك، يجب الحد من تناولها لتجنب المشكلات الصحية، مثل زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري من النوع الثاني".

وتابع: "أن السكر الطبيعي الموجود في الفواكه مفيد للصحة، ولا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى السكر في الدم، كما يحدث عند تناول السكر المضاف، لذلك، ينصح بتجنب السكر المضاف، والحصول على السكر الطبيعي من الفواكه والخضروات".

كما تتفق أخصائية التغذية الدكتورة ساندرا أريفالو مع البروفيسور فرانك في رأيه بأن الإقلاع التام عن الأطعمة السكريات ليس بالأمر الصحي، فهناك أنواع من السكر مفيدة للجسم، مثل السكريات الموجودة في الفواكه والخضروات.

المشكلة تكمن في كمية السكر المستهلكة، فالإكثار منها يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية عديدة.

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