أيهما أفضل لفقدان الوزن.. بذور الكتان أم الشيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - بذور الكتان والشيا من البذور الغنية بالعناصر الغذائية التي ينصح بإضافتها إلى النظام الغذائي، لما لهما من فوائد صحية لإنقاص الوزن.

لكن هل تعلم أيهما أفضل لإنقاص الوزن؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لموقع "Health Shots".

فوائد بذور الكتان

- تأثير مضاد للالتهابات:

نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من أحماض أوميجا-3 الدهنية، التي تساعد على مكافحة التهابات الجسم ومنع الإجهاد التأكسدي.

- تعزيز صحة الأمعاء:

لأنها غنية بالألياف الغذائية، التي تعمل على تحسين صحة الأمعاء عن طريق إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة.

- تحسين حساسية الأنسولين:

كما أنها غنية بالألياف والدهون الصحية، لذا فإن تناولها بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى تحسين حساسية الأنسولين.

فوائد صحية لبذور الشيا

- تقليل خطر بأمراض القلب:

وذلك بفضل احتوائها على حمض ألفا لينولينيك، الذي يعزز صحة القلب ويقلل نسبة الكولسترول الضار الضار.

- تعزيز صحة البشرة والجلد:

تساعد أيضًا على علاج الأكزيما، والتقليل من حدوث الحكة، بالإضافة إلى، ترطيب الجلد.

- تأثير مضاد للأكسدة:

تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين وكيمبفيرول، التي تساهم في تقليل الالتهابات في الجسم وحماية الجسم من الجذور الحرة.

- تحسين صحة الأمعاء:

تعمل أيضاً على تحسين بكتيريا الأمعاء الجيدة وتعزيز صحة الأمعاء، بالإضافة إلى، منع الإمساك، لأنها مصدر جيد للألياف.

- أيهما أفضل؟

تعتبر بذور الكتان أفضل لإنقاص الوزن، نظرًا لأنها تحتوي على ألياف أكثر قابلية للذوبان، هي تساعد على كبح الشهية، وتمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء لأطول فترة، لذلك، فهي تساعد في فقدان الوزن.

- نصائح مهمة:

بذور الشيا وبذور الكتان من الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية، ولكن من الأفضل تناولها محمصة وليس نيئة.

كلاهما يحتويان على كميات صغيرة من السيانيد والرصاص وغيرها من المعادن الثقيلة، والتي قد تكون سامة عند تناولها نيئة.

ولكن عند تحميص بذور الشيا وبذور الكتان، فإن الحرارة تدمر هذه المعادن الثقيلة، مما يجعلها آمنة للاستهلاك.

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