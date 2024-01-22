أدوية ممنوع تناولها أثناء الرجيم.. خطيرة وتؤدي إلى الوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال فترة الرجيم قد تتناول السيدات الكثير من الأدوية دون وصفة طبية سواء لعرض مرضي أو لإنقاص الوزن، ولتجنب الوقوع في أزمات صحية، نستعرض مجموعة من الأدوية التي تشكل خطرًا على الصحة، ويحظر تناولها أثناء الرجيم أو تحتاج إلى ضبط الجرعات، ونقدمها لكم من خلال «هُن»، للحفاظ على صحتهن.

تناول الأدوية

تقول الدكتورة ماجدة راشد، استشاري أمراض النساء والتوليد والفحص بالموجات فوق الصوتية، لـ«هُن»، إن كثيرا من السيدات تتبعن الريجيم لإنقاص الوزن، لكن الجسم خصائصه تختلف من سيدة لأخرى: «خصائص مختلفة تمامًا بيكون الجسم فيها، ولو حسيت بأي مرض بتروح تاخد أي دواء، مع أن في أدوية ممنوع تناولها، بسبب الخطورة على الصحة أثناء الرجيم»، ويضيف الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، خلال حديثه لـ«هُن»، أن الأجسام شديدة الحساسية بسبب اختلاف الطعام أثناء الرجيم.

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أدوية ممنوع تناولها أثناء الرجيم

وأضاف «عز العرب»، أن الأدوية التي تحتوي على مادة الديكلوفينا والإيبوبروفين ممنوعة نهائيًا: «الأدوية فيها خصائص تؤثر على صحة الجسم، وخطيرة على الصحة وتسبب الكثير من المضاعفات، وأثناء الدايت بتدمر خلايا الجسم، بسبب اختلاف خصائص الجسم، بالإضافة إلى الأسبرين، ما قد يؤدي إلى الوفاة بسبب تأثيره الشديد على الجسم».

أضرارها أثناء الدايت

أكد «عز العرب»، أن تناول هذه الأدوية، يجب أن يكون عبر وصفة طبية، لأن الحالات مختلفة، ويلزم بالضرورة إشراف الطبيب في تناول الجرعات، وأضرارها تتمثل في التالي:

- حدوث قرح المعدة.

- تسبب تلف في الدماغ.

- تسبب إدرار الكلى.

- تأثيرها ضار على الكبد.