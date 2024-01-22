هل تنتهي مدة صلاحية التوابل والبهارات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - التوابل والبهارات هي جزء أساسي من المطبخ، حيث تضفي نكهة مميزة على الأكلاتا، ولكن، هل تساءلت يومًا ما إذا كانت التوابل والبهارات تنتهي مدة صلاحيتها؟

وفقًا لموقع وزارة الزراعة الأمريكية، تتوفر التوابل في شكلين كامل أو مطحون.

وتفقد التوابل المطحونة نكهتها ورائحتها بشكل أسرع من التوابل الكاملة، لذلك يُفضل شراء التوابل المطحونة بكميات صغيرة.

لحصول على أفضل جودة، يوصى بتخزين التوابل والبهارات الكاملة بشكل صحيح، في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى 4 سنوات، والتوابل المطحونة لمدة تصل إلى 3 سنوات.

يمتلك كل نوع من الأعشاب فوائد عديدة، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية.

وعلى سبيل المثال، قد يساعد الثوم، وبذر الكتان، والحلبة، وعشب الليمون، على خفض نسبة الكوليسترول.

بينما يساهم تناول البصل، والكراث، والنعناع، والريحان، والمريمية، والعديد من الأعشاب الأخرى في الحماية من أمراض السرطان.

وهناك أيضًا العديد من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة، وخاصة القرنفل، والقرفة، والمريمية، والزعتر.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أنه لا يوجد علاج لأي نوع من أنواع مرض السكري.

ولكن، يمكن أن تُحسّن بعض الأعشاب والأطعمة من حساسية الفرد للإنسولين ومقاومته.

- نصائح للطهي بالأعشاب

1. تستخدم بعض الأعشاب لإضفاء نكهة للأكلات، مثل: أوراق الغار، ولا يمكن تناولها خامًا.

2. تتلاشى نكهة الأعشاب مع مرور الوقت، لذلك تَخلّص من الأعشاب المجففة بعد مرور 12 شهرًا.

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