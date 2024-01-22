7 أطعمة خارقة تقلل الكوليسترول في الشتاء.. هتلاقيها في بيتك

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني كثير من الأشخاص من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستوياته عن المعدل الطبيعي إلى تراكم اللويحات في الشرايين، مما يُزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وهناك بعض الأطعمة التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، وفقًا لموقع onlymyhealth".

- المكسرات

نظرًا لأنها مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية لصحة القلب، ما يخفض مستويات الكوليسترول الضار.

- الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة والألياف، والتي تؤدي دوراً مهماً في خفض نسبة الكوليسترول الضار.

- الأسماك

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعمل على خفضنسبة الكوليسترول الضار.

- التوت

بسبب خصائصها المضادة للأكسدة وللالتهابات، واحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

- الشوكولاتة الداكنة

لأنها تحتوي على نسبة كاكاو 75-85 % لديها القدرة على خفض نسبة الكوليسترول الضار.

- الخضروات الورقية

تحتوي على كمية عالية من الألياف ومضادات الأكسدة التي تساهم في تحسين صحة القلب، وهو عامل خطر للإصابة بارتفاع مستويات الكوليسترول.

- الثوم

لأنه غني بمركب الأليسين، الذي ثُبت أنه يخفض مستويات الكوليسترول الضار بصورة ملحوظة.

اقرأ أيضًا:

تحذير من تناول الكشري في هذه الحالة.. هذا ما يحدث لجسمك

لن تتوقع.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الأكل مباشرة

علامة مبكرة تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس.. احذرها

بـ8 جنيهات فقط.. نوع خضروات يحميك من النوبة القلبية وارتفاع الكوليسترول

لن تتوقع ما يحدث لمستويات الكوليسترول عند تناول "شوربة المواسير"