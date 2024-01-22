ما هي أَضرار تناول الطفل عصير الفاكهة يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - عصائر الفاكهة هي مصدر جيد للفيتامينات والمعادن والألياف، ومع ذلك، هناك بعض المخاوف التي يجب وضعها في الاعتبار عند تقديم عصير الفاكهة للأطفال يوميًا.

أشار بحث جديد إلى أن، تناول الطفل للعصير يومياً يرتبط بزيادة الوزن، وذلك بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكر، وعدم احتوائه على ألياف غذائية تحد من تأثير السكر.

لتقييم تأثير شرب عصير الفاكهة النقي دون إضافات يومياً على صحة الأطفال، قام فريق بحثي من جامعتي تورونتو وهارفارد ومستشفيات: سيك كيدز، وبريغهام، وسانت مايكل، بمراجعة 42 دراسة، وفقًا لموقع "Medical News Today".

ووجدوا أنه بالنسبة للأطفال، هناك علاقة إيجابية بين الشرب اليومي لعصير الفاكهة وزيادة الوزن، أما لدى البالغين، فلم يلاحظ أي ارتباط مماثل إلا في بعض الدراسات.

قام الباحثون بمراجعة تأثير عصائر الفاكهة المختلفة على الصحة، مقارنةً بالنظام الغذائي القياسي، أو الماء، أو المشروبات الدايت، أو المشروبات منخفضة السعرات الحرارية.

خلصت دراسة إلى أنه لا يوجد فرق كبير في تأثير العصائر المختلفة على الوزن، ولكن هناك زيادة في الطلب على العصائر المصنوعة من الأطعمة الفائقة، مثل الرمان والتوت والكرز.

وأشارت إلى، الفاكهة الكاملة هي الخيار الأفضل للأطفال بدلاً من عصير الفاكهة، وتناول العصيرمرة واحدة في اليوم.

يوصي الخبراء باستهلاك الأطفال من عمر 1-3 سنوات لما لا يزيد عن 118 ملل من عصير الفاكهة يوميًا، ومن عمر 4-6 سنوات لما لا يزيد عن 177 ملل يوميًا، ومن عمر 7-18 سنة لما لا يزيد عن 236 ملل يوميًا.

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