رجل يدهس ابنه بالسيارة أمام والدته.. لن تصدق السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

لقي طفل صيني يبلغ من العمر عامين مصرعه بعد أن دهسه والده بالسيارة عن طريق الخطأ.

وبحسب مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، كان الطفل يقف مع والدته على الرصيف بعد خروجهما من السيارة، وعندما كانت الأم منشغلة بترتيب أغراضها بعد النزول من السيارة، سقط الطفل على الأرض.

خطأ يتسبب في دهس الطفل

وقبل التفات الأم للطفل وانتشاله، كان الأب تحرك بالسيارة، فدهس الطفل أسفل العجلات في مشهد مروع.

أظهرت اللقطات الأخيرة من الفيديو الأم وهي تصرخ وتحاول منع زوجها من القيادة، لكن دون جدوى.

دعم المتابعين للرجل

وعبّر العديد من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي عن حزنهم على وفاة الطفل، ودعوا والديه إلى الصبر، كما أشاروا إلى أن الأب لم يكن له دخل أو أي ذنب في وفاة الطفل.

اقرأ أيضًا:

عروس تكذب بشأن مكان حفل زفافها لسبب غريب.. ماذا حدث؟

قتل مدعي عام على الهواء مباشرة بعد تحقيقه في جريمة بالإكوادور.. ما القصة

رضيعة تتعرض لهجوم وحشي من كلب في حضن جدها- وهذا ما حدث لها (فيديو)

احذر 3 أخطاء تسبب انفجار هذا الجهاز.. قاتل في منزلك

أغلى 9 حفلات زفاف أسطورية في التاريخ.. هل شاهدت أحدها؟