امرأة تضع السم لزوجها في العصير.. لن تتوقع ماذا فعل عند اكتشاف الأمر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مأساوية، حاولت امرأة قتل زوجها، عن طريق إضافة نبات سام إلى العصير الذي كان يشرب منه.

وفقا لموقع "india today"، ألقت الشرطة القبض على سارة شيفر من ولاية ميسوري الأمريكية بتهمة تسميم زوجها عن طريق إضافة مواد سامة، مستخلصة من أحد النباتات إلى عصائره.

وتواجه الزوجة البالغة 37 سنة، تهمة القتل العمد بعد محاولة تسميم زوجها وتنتظر المحاكمة.

في وقت سابق، تعرض زوج سارة لسلسلة من الأعراض المرضية المفاجئة غير المبررة، ما دفعه إلى الإبلاغ عن الأمر إلى الشرطة.

فقد أبلغ الرجل عن 8 حالات منفصلة تناول فيها طعاما أو مشروبا أعدته زوجته، وكان له طعم غريب وتسبب له في أعراض حادة، مثلا: التعب والارتباك والغثيان.

بعد أن تذوق مشروبا آخر ذا مذاق غريب، واجه زوجته التي ادعت في البداية أنها "تبولت" في مشروبه، ولكن سرعان ما تراجعت عن ادعائها، واعترفت بأنها أضفت مادة لاصقة صناعية إلى المشروب بدلا من ذلك.

لذا، قرر الزوج تثبيت كاميرا خفية في منزله، والتقطت زوجته وهي تعد له عصيرا، وتضيف إليه جذرا من "زنبق الوادي"، وهو نبات كان موجودا في منزلهما.

وأثناء التحقيق، اعترفت بأنها كانت تضيف مواد مثل زنبق الوادي إلى طعام زوجها، وهي تدرك تماما أن تصرفها قد يتسبب في إصابته بالمرض أو حتى الموت.

وفقا لمركز سموم العاصمة الوطنية، فإن نبات زنبق الوادي نبات سام للغاية يحتوي على العديد من المركبات التي تسمى جليكوسيدات القلب، التي تؤدي إلى إبطاءوعدم انتظام ضربات القلب، ما يسبب الوفاة.

بعد أن ألقت الشرطة القبض على سارة، صادرت العصير المسموم، وأرسلته إلى المعمل الطبي لتحليله.

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