عبير فؤاد تتوقع مفاجأة لـ مصطفى فتحي وتحذر زيزو.. ماذا يحدث للاعبي المنتخب؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحققت الكثير من توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في الأيام الماضية بشأن المنتخب الوطني، من إصابة صلاح ومغادرته، وتألق البعض، ومع مغادرة نجم منتخب مصر محمد صلاح للمنتخب بسبب إصابته، ووجود بديلين في التشكيل هما مصطفى فتحي وأحمد زيزو، ماذا تتوقع «فؤاد» الليلة بشأن مهاجمي المنتخب؟.

مفاجأة لـ مصطفى فتحي

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في تصريحات لـ«هن»، إن بالنسبة لمصطفى فتحي، لاعب بيراميدز ومهاجم المنتخب: «القمر في المنزل الثاني قد يجعل تركيزه أقل، ومع ذلك المريخ بمنزل الحظ يمنحه إصرارا على مقاومة التشتت، وأيضا وجود عطارد بمنزل الحظ يخفف من تشوشه ويساعده أن يحسن التصرف، المريخ أيضاً يمنحه طاقة بدنية».

وأضافت «فؤاد» في توقعاتها لحظ أحمد سيد زيزو قائلة: «زيزو، التنافر الفلكي في منازل الصحة يجعل طاقته البدنية أقل، ومع ذلك المريخ في برجه يمنحه إصرارا على الاجتهاد وتحمل المسؤولية، كما أن عطارد في برجه يمنحه سرعة بديهة ويقظة، فقط قد يكون عرضة للإصابة ومن المهم أن يحمي نفسه من الإصابات، نقدر نقول إن مصطفى نوعا ما حظه أحسن من زيزو».

توقعاتها بالنسبة لمصطفى محمد

وقالت عبير فؤاد، في تصريحات سابقة عن مصطفى محمد نجم منتخب مصر ولاعب نادي الزمالك في مباراة مصر المقبلة: «الحقيقة القمر في مواجهة برجه، مش هيكون في نفس المستوى اللي ظهر بيه في أول مباراتين، مواجهة القمر ممكن تقلل طاقته، بس هو عنده دعم كتير الدعم من الشمس داخلة في وضع داعم، وفيه تعاون حلو مع زملائه ونشاط وطاقة اللي ممكن لو ركز شوية، وارد يسجل بسبب النشاط وطاقة التي يستمدها من وجود المريخ في منزل الصحة الإيجابي عنده يوم الاثنين، عنده تخطيط كويس لكل حركة، اليوم ده موجود المريخ وعطارد يديله تخطيط حلو».