بـ25 جنيها.. طعام في كل مطبخ يحارب السرطان وأمراض القلب والسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

البصل الأبيض من الأساسيات الموجودة في معظم الأطعمة، كما أن أنه عنصر مهم في النظام الغذائي، نظرًا لاحتوائه على عناصر غذائية غنية بالفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، ووفقا لموقع سوق العبور يتراوح سعره من 15 إلى 25 جنيها.

وذكر موقع pharmeasy، netmeds health

5 تأثيرات صحية مذهلة قد تحدث للجسم عند تناول البصل الأبيض.

محاربة الخلايا السرطانية

البصل الأبيض غني بمركبات الكبريت والفلافونويد التي لها خصائص مقاومة للسرطان، حيث يحارب الخلايا السرطانية ويمنع نموها.

كما يعد البصل الأبيض أيضًا مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة التي تحتوي على أكثر من 25 نوعًا مختلفًا من مركبات الفلافونويد التي تمنع أكسدة الخلايا السليمة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري والسرطان وأمراض القلب.

حماية صحة القلب

يحتوي البصل الأبيض على مضادات الأكسدة التي تعمل على تنظيم نسبة الدهون في الدم، وتحسن وظيفة خلايا الأوعية الدموية، ما يعزز صحة القلب، ويقلل من خطر التعرض إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يعزز صحة الأمعاء

البصل الأبيض غني بالألياف والبريبايوتكس، حيث يغذي بكتيريا الأمعاء ويعزز صحة الجهاز الهضمي كما ينظم حركة الأمعاء ما يقلل من المشكلات المزعجة التي تصيب الجهاز الهضمي مثل الإصابة بعسر الهضم، أو الإسهال أو الإمساك.

منع جلطات الدم

يعمل البصل الأبيض على تحسين سيولة الدم، لاحتوائه على الفلافونويد ومركبات الكبريت التي تساعد على تحسين الدورة الدموية في الأوردة والشرايين وتمنع تكون جلطات الدم.

تأثيرها على مستويات السكر في الدم

يلعب نشاط ألفا جلوكوزيداز وألفا أميليز دورًا في تطور مرض السكري، وقد لوحظ في الدراسات أن البصل الأبيض يمكن أن يكون لديه القدرة على تقليل نشاط هذه المركبات وقد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يعود السبب لوجود المواد الكيميائية النباتية المختلفة الموجودة فيه.

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