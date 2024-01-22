هذا ما يحدث لجسمك والكوليسترول عند تناول الفشة والكرشة والعكاوي.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يحتاج الجسم إلى مادة الكوليسترول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعه الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

الفشة والكرشة والعكاوي أو ما يطلق عليها "حلويات المدبح" من الأطعمة الشهيرة في مصر والعديد من البلدان العربية.

ويقول الدكتور أسامة صلاح استشاري التغذية والسمنة في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن حلويات المدبح، من الأطعمة المحببة لدى الكثيرين.

تأثير حلويات المدبح على الكوليسترول

ولفت إلى أن تلك الأطعمة من الفشة والكلاوي والكرشة، لها تأثير كبير على نسبة الكوليسترول بالدم، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

ولفت إلى ضرورة تناول تلك الأطعمة بانتظام؛ خاصةً لدى مرضى الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والضغط.

وأضاف استشاري التغذية أن الفشة تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف وبالتالي يكون تأثير ارتفاع الكوليسترول بسيط، والكرشة على نسبة عالية من البروتين والذي يمكن أن يساعد في زيادة الكوليسترول بالدم.

فئات ممنوعة من تناولها

ومع ذلك على الأشخاص الذين يعانون السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية تجنب تناول حلويات المدبح من الفشة والكرشة والعكاوي.

وقدم عدة نصائح للحفاظ على مستويات الكوليسترول بالدم:

تناول كميات صغيرة من هذه الأطعمة.

طهيها جيدا.

مزج تلك الأطعمة مع أطعمة أخرى مثل الخضروات والحبوب الكاملة.

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