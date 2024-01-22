صقيع شديد.. تحذير مهم لبعض الفئات «3 تأثيرات في حالة الطقس غدًا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الخوف أصابت الأمهات بعدما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدًا الثلاثاء، متوقعة وقوع ظواهر جوية عديدة، تسيطر على جميع أنحاء مصر، بسبب التقلبات المصاحبة لدرجات الحرارة، التي تشهد انخفاضًا كبيرًا، بسبب تأثير المنخفض الجوي والكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا، ما جعلهن يتطلعن لمعرفة الإجراءات الاحترازية.

حالة الطقس

وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«هُن»، أنه من المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على مناطق كثيفة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، منذ ساعات الصباح الباكر وإلى المساء: «يوجد انخفاض في درجات الحرارة التي بدأت على مناطق الجمهورية كافة، لذلك يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل الأمهات على أبنائهم بسبب الأجواء الممطرة وغير المستقرة»، بسبب حالة الاضطربات الجوية.

تأثير حالة الطقس.. فئات ممنوعة من الخروج

حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هُن»، من تأثير الأجواء غير المستقرة على الصحة: «يجب الحفاظ على الصحة، واتخاذ الأمهات الاجراءات الاحترازية، خاصةً خلال انخفاض درجات الحرارة، وعدم التخلي عن الملابس الشتوية، بل إضافة قطع إضافية لمن يعانون من التهابات الجهاز التنفسي، وضعف المناعة، للحفاظ على صحة من الفيروسات الشتوية».

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ«هُن»، أن مع حالات الطقس ونزلات البرد المنتشرة، يجب التحذير على جميع الفئات التالية من الخروج:

- عدم خروج مريضي الحساسية.

- التحذير من حاملي أمراض الالتهابات الرئوية.

- الأشخاص مريضي الجيوب الأنفية.

- عدم خروج ضعيفي المناعة، بسبب حالة الأجواء غير المستقرة.

- لنشاط الرياح والأمطار، يجب التحذير على صحة الأطفال، حتى إذا تم اضطرار الخروج يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

إجراءات احترازية

وأضاف «الحداد»، بعض الإجراءات الاحترازية، تمثلت في التالي:

- الكتل الهوائية القادمة من طبقات الجو العليا تؤثر على الصحة، لذلك يجب ألا يتم التهاون في ارتداء قطع الملابس الشتوية: «ارتفاع درجة حرارة اليوم، لا يعبر عن تخفيف الملابس».

- التطعيم ضد الإنفلونزا للحماية من نزلات البرد.

- الامتناع عن المصافحات والعناق، خاصةً أنه يجب ارتداء الكمامة في الوقت الحالي أكثر مما سبق لانتشار الفيروسات.

- استخدام الكحول ومطهرات الأيدي باستمرار.

- تناول أدوية البارستيمول، وإذا تم الإصابة بالتهابات التنفسية، التوجه إلى الطبيب.