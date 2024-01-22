‎أعراض نقص فيتامين الشمس عند الأطفال.. «كارثية لن تتخيليها»

القاهرة - سمر حسين - صحة

أعراض نقص فيتامين الشمس عند الأطفال، من الأشياء التي تريد معرفتها الأمهات، إذ أنه مهم لصحة العظام، كما يساعد على إمداد الجسم ببعض العناصر المهمة من الفوسفات والكالسيوم، ويمكن الحصول على الفيتامين من مصادر طبيعية، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، الأعراض والأسباب ومصادر غنية بفيتامين الشمس وفوائدها.

أعراض نقص فيتامين الشمس عند الأطفال

قال الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، في حديثه، لـ«هُن»، إن فيتامين الشمس هي التي تحتوي على فيتامين د: «نقص هذا الفيتامين في الجسم يؤثر بصورة كبيرة على الصحة، خاصةً صحة العظام، لذلك يجب التعويض عنه وعلاجه وتوفيره في الأطعمة والمشروبات».

وتتمثل الأعراض في التالي، بحسب الموقع الطبي «مايو كلينك»، المتخصص في الشئون الطبية:

- ألم شديد في العظام.

- ألم في الأطراف السفلية.

- عند استيقاظ الطفل من النوم لم يستطع الوقوف بسبب ألم العضلات.

- حدوث تشنج شديد في العضلات وضعفها.

- زيادة وزن الجسم والسمنة.

- تعرض الطفل للنوبات الشديدة.

- حدوث تشوهات الهيكلية من الكساح والركبة.

- تأخر النمو والقدرة على المشي.

- تشوه في نمو الأسنان من أعراض نقص فيتامين الشمس عند الأطفال حديثي الولادة.

- حدوث نوبات متكررة من ضعف عضلة القلب.

كيف أرفع فيتامين الشمس في أسرع وقت؟

وقدم «الحوفي»، أطعمة تساعد على علاج نقص فيتامين الشمس عند الأطفال، تتمثل في التالي:

- تناول المشروم، إذ أن له قدرة على إنتاج فيتامين «د».

- تناول الجبن القريش.

- تناول عصير الكرفس.

- تناول العناصر التي بها الشوفان.

- وأكد أنه ضروري حجب أشعة الشمس من الوصول للبشرة، على أن يتم رفع مستوى الفيتامين بالجسم.

- ضروري استشارة الطبيب عند تناول الأدوية، حتى لا يوجد أي مكون في الدواء يؤثر على امتصاص فيتامين د.