‎4 أطعمة احذر تناولها مع الموز في الشتاء.. «مش هتصدق المخاطر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

رغم أن الموز من الفواكه المحبوبة وشائعة الاستخدام عند الكثير من الناس، إلا أن تناوله لا يجب أن يكون مع كل الأطعمة، هذا قد يضر الصحة، فعند تناوله مع البروتينات والأحماض ومنتجات الألبان، يتسبب في ارتفاع خطورته على الجسم، فضلًا عن تناوله بكثره، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن»، في أطعمة احذر تناولها مع الموز في الشتاء.

أضرار تناول الموز بكثرة

أضافت هايدي فايز، أخصائي الباطنة، خلال حديثها لـ«هُن»، أن تناول الموز بكثرة قد يؤثر على المعدة، وبشكل سلبي قد يؤثر على الصحة العامة خاصةً على الجهاز الهضمي تناوله أكثر من اللازم: «يجب الحذر من تناول كميات كبيرة من الموز لشدة تأثيره على الجهاز الهضمي، وهناك بعض الأطعمة بيفضل عدم تناولها مع الموز اللي بيكون فيها زيادة المغذيات السكرية»، لذلك هناك أطعمة احذر تناولها مع الموز في الشتاء.

أطعمة احذر تناولها مع الموز في الشتاء

وأضاف الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، في حديثه لـ«هُن»، أنه لا يجب جمع الموز مع الكثير من الأطعمة، منها:

- الجمع بين الموز والحمضيات مثل الليمون والبرتقال، يؤدي إلى عسر شديد في الهضم، ويكون قاسيًا على المعدة.

- تناول الموز مع الأطعمة ذات البروتين، من الفراخ أو اللحوم أو البيض يبطئ من عملية الهضم، ويؤثر بشدة على الجهاز الهضمي.

- تناول الحليب ومنتجات الألبان، من أطعمة احذر تناولها مع الموز في الشتاء، لأن يحتوى الموز على البروتينات، والألبان به البوتاسيوم وفيتامين ب وتناوله معًا يؤثر على الصحة.

- مزج الفواكه ذات الحديد مع الموز، يعمل على ارتفاع ضغط الدم ومستويات حمض البوليك.