خبير يكشف الفرق بين الذهب المصري والإيطالي.. مربح في حالة واحدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نوع من الذهب يتمتع بأشكال جذابة غاية في الرقة وله محبوه حول العالم.. الذهب الإيطالي الذي شهد في الفترة الماضية إقبالا على شرائه من المواقع المعتمدة الدولية، والحديث عنه على منصات التواصل الاجتماعي، لكن ما الفرق بينه وبين المصري؟، وهل يمكن أن يكون فرصة للربح؟، هذا ما أجاب عنه مستشار شعبة الذهب سابقًا، نادي نجيب خلال تصريحات لـ«هن» خلال حديثه عن الذهب المستورد، كما قدم نصائح عند شرائه.

خبير يكشف الفرق بين الذهب المصري والإيطالي

يقول نادي نجيب، مستشار شعبة الذهب، إن الذهب الإيطالي المستورد لا يصلح للاستثمار إلا في حالة واحدة، إذا تم شراؤه واستخدامه على المدى البعيد: «الذهب الإيطالي مصنعيته عالية علشان مستورد بالدولار وله ضريبة قيمة مضافة ودمغة عشان كدا صعب يكون فرصة استثمار وربح بسبب مصنعيته، ينفع للاستعمال الشخصي وممكن على المدى البعيد يبقى استثمار، هيعلى ببطء، المصنعية بتفرق في الاستثمار».

وأضاف «نجيب» أن الذهب الإيطالي تشتريه السيدات صاحبات الذوق الرفيع: «الايطالي موديلاته جميلة وخفيفة يمتاز بالخفة والذوق العالي».

الربح في الذهب المصري

واستكمل نادي نجيب حديثه عن الفرق بين الذهب المصري والإيطالي، قائلًا إن الذهب المصري أفضل حاليًا في الشراء والاستثمار لأن مصنعيته لن تكون مثل الإيطالي المستورد: «المصري حاليًا أفضل إذا كان سبيكة أو جنيهات ويعود على الشاري بالربح، تبع الحاجة اللي بيختاروها سواء جرامات أو جنيهات أو سبيكة، ممكن يبدأوا بالمتاح سواء 20 ألف أو أقل».